Nękali pierwszą damę. Stoją przed sądem

Osoby te publikowały lub powielały w internecie żarty, zniewagi, fotomontaże i karykatury na temat Brigitte Macron, utrzymując, że w rzeczywistości jest ona "mężczyzną po zmianie płci".

Powodem zarzutów są też uwagi dotyczące różnicy wieku między Brigitte Macron i jej mężem, młodszym od niej o 24 lata. Różnicę tę przedstawiano tak, by kojarzyła się z pedofilią.

Oskarżeni m.in. właściciel galerii sztuki, nauczyciel i radny

W sądzie stawiło się w poniedziałek siedem osób, pozostałe trzy reprezentowane były przez prawników. Sąd poinformował, że zarzuty dotyczą nękania w internecie Brigitte Macron, które doprowadziło do pogorszenia się jej stanu zdrowia. Macron nie była obecna na rozprawie.

Jedną z bardziej znanych osób wśród 10 oskarżonych jest Aurelien Poirson-Atlan, używający pseudonimu "Zoe Sagan" na kontach na portalach społecznościowych. Konto o tej nazwie na serwisie X, często wiązane z teoriami spiskowymi, zostało zawieszone na skutek licznych skarg.

Ruszył proces o nękanie w sieci Brigitte Macron Źródło: TERESA SUAREZ/PAP/EPA

Wśród oskarżonych jest również Delphine Jegousse, używająca pseudonimu Amandine Roy, przedstawiająca się jako dziennikarka i medium. Trzecią znaną publicznie osobą jest właściciel galerii sztuki Bertrand Scholler, który - według "Le Figaro" - był w czasie trwania pandemii COVID-19 zwolennikiem teorii antyszczepionkowych, a po rosyjskiej inwazji na Ukrainę powtarzał tezy rosyjskiej propagandy na temat masakry w Buczy pod Kijowem.

Pozostali oskarżeni to m.in. nauczyciel, informatyk i radny. Oskarżonym grozi kara do dwóch lat więzienia. Proces może się zakończyć już we wtorek, a wyrok zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Teorie spiskowe na temat Brigitte Macron

Delphine Jegousse została najpierw skazana w procesie o zniesławienie wytoczonym przez Brigitte Macron i jej brata - Jean-Michela Trogneux, ale sąd wyższej instancji uwzględnił jej apelację. Sąd wówczas uznał, że głoszenie tezy, iż kobieta jest w rzeczywistości mężczyzną, nie podlega ocenie prawnej.

We Francji teorie spiskowe, których obiektem jest Brigitte Macron, pojawiły się krótko po zwycięstwie jej męża w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Szerzące je osoby utrzymują, że pani Macron urodziła się jako Jean-Michel Trogneux - w rzeczywistości jest to imię i nazwisko jej brata.

W ocenie dziennika "Le Figaro" do podsycania tych plotek przyczyniła się działalność trolli internetowych. Pogłoski podchwycono w kręgach lansujących rozmaite teorie spiskowe.

Francuska para prezydencka wytoczyła latem proces w Stanach Zjednoczonych przeciwko skrajnie prawicowej publicystce Candace Owens, m.in. za twierdzenia, że Brigitte Macron jest mężczyzną po zmianie płci. Para prezydencka domaga się w tej sprawie odszkodowania.

