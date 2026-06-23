Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Brexit okazał się porażką". Nowy premier zdecyduje, co dalej

|
Keir Starmer
Dymisja Keira Starmera. Na czele brytyjskiego rządu stanie siódmy premier od czasu brexitu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
Wkrótce na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu stanie nowy lider. Po rezygnacji Keira Starmera i dekadzie od brexitu na Downing Street pojawią się pytania o dalszą politykę wobec Unii Europejskiej. Brytyjczycy są zasadniczo zgodni co do rozczarowujących efektów opuszczenia wspólnoty. Nowy premier będzie musiał zdecydować, co dalej. Materiał Jakuba Loski z programu "Fakty o świecie" w TVN24.

Oglądaj "Fakty o Świecie" od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30 i 20:20 na antenie TVN24 BiS oraz jako wideo na żądanie w TVN24+

Następca Keira Starmera będzie siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Od tego czasu na czele rządu stali David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak oraz Keir Starmer.

Dotychczasowy szef rządu poinformował w poniedziałek, że rezygnuje ze stanowiska szefa partii i pozostanie premierem do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera. To efekt trwającego od kilku miesięcy kryzysu rządowego.

W tle rezygnacji Starmera kryzys w rządzie i partii

Na drodze Starmera w pozostaniu na stanowisku stanął zdecydowany sprzeciw w ramach jego własnej partii, która wini go za spadek poparcia społecznego. Niekorzystne dla przywództwa Starmera okazały się także wyniki Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii i w wyborach do parlamentów Walii i Szkocji. Wielu posłów chciało zmiany lidera, a w ostatnich tygodniach z rządu odchodzili kolejni ministrowie.

Kto zastąpi Starmera? Swoją kandydaturę zgłosił już Andy Burnham, wieloletni burmistrz Manchesteru.

Dwa lata temu Partia Pracy odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Dziś w siłę rośnie skrajnie prawicowa partia Reform UK Nigela Frage'a, a laburzyści tracą lewicowych wyborców na rzecz Zielonych - wynika z sondaży.

10 lat po brexicie na znaczeniu traci także tradycyjny system dwupartyjny w Wielkiej Brytanii. Głosy rozkładają się nawet na pięć głównych ugrupowań: partię Reform UK, Partię Pracy, Partię Konserwatywną, Zielonych, Liberalnych Demokratów. Każde z tych ugrupowań w sondażu partyjnym z 16 czerwca uzyskało dwucyfrowe poparcie.

Sondaż partyjny w Wielkiej Brytanii - 16 czerwca
Sondaż partyjny w Wielkiej Brytanii - 16 czerwca
Źródło zdjęcia: YOUGOV

Brytyjczycy negatywnie o skutkach brexitu

Brytyjczycy negatywnie odnoszą się do wyjścia z UE. W sondażach przeważa pogląd, że brexit okazał się wielkim rozczarowaniem. Dwóch na trzech Brytyjczyków uważa, że miał negatywny wpływ na koszty życia, był szkodliwy dla gospodarki, a ponad połowa ankietowanych ocenia, że pogorszył perspektywy dla młodych ludzi.

Ponad połowa Brytyjczyków zauważa negatywny wpływ brexitu na gospodarkę, koszty życia i perspektywy młodych ludzi
Ponad połowa Brytyjczyków zauważa negatywny wpływ brexitu na gospodarkę, koszty życia i perspektywy młodych ludzi
Źródło zdjęcia: ECFR

- Panuje dość szeroka zgoda co do tego, że brexit okazał się porażką - nawet wśród osób, które za nim głosowały. Nie oznacza to jednak konsensusu co do tego, że musimy ponownie przystąpić do Unii lub radykalnie się do niej zbliżyć - ocenił Jonathan Portes, profesor ekonomii i polityki publicznej w King's College.

Jak po zmianie premiera Londyn ułoży relacje z UE?

W trakcie rządów Starmera doszło do próby ponownego zbliżenia się do Europy. Od przyszłego roku brytyjscy studenci znów będą mogli brać udział w programie Erasmus. Jak będzie wyglądało dalsze układanie relacji Londynu z Brukselą?

- W dłuższej perspektywie Brytyjczycy mogliby dążyć do czegoś na wzór modelu szwajcarskiego. To wcale nie jest niemożliwe, choć unijni urzędnicy są dziś dość negatywnie nastawieni do tego pomysłu (...) jeśli przywódcy polityczni zechcą zbliżyć się do Brytyjczyków ze względu na sytuację geopolityczną w Europie, to myślę, że Bruksela może stać się bardziej elastyczna - wskazał Charles Grant, dyrektor think-tanku Centre for European Reform.

Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do strefy Schengen, ma umowy o swobodnym przepływie osób oraz towarów, prowadzi niezależną politykę celną, podatkową oraz imigracyjną.

OGLĄDAJ: "Spora część tych, którzy wtedy byli za wyjściem, dziś chciałaby wrócić"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W Wielkiej Brytanii niekontrolowany napływ pracowników, między innymi z Polski, był jedną z głównych przyczyn antyunijnych nastrojów tuż przed brexitem. Wyjście z UE nie zmieniło sytuacji. - Odzyskaliśmy kontrolę nad polityką imigracyjną, zakończyliśmy swobodny przepływ osób. Takie były obietnice kampanii brexitowej. Jednak z powodu strukturalnych problemów w brytyjskiej gospodarce, z powodu niedoborów siły roboczej, z powodu skutków pandemii i wojny w Ukrainie, ostatecznie mamy wyższą imigrację niż przed brexitem, a nie niższą - zauważył Portes.

Najnowsze badanie think tanku ECFR przeprowadzone w 13 krajach unijnych, w tym w Polsce, wskazuje, że powrotu Wielkiej Brytanii do Unii chciałoby 60 procent ankietowanych.

OGLĄDAJ: Awantura o order. "Pomoc Ukrainie jest zupełnie czymś innym, niż kwestie historyczne"
2306_rp_leskiewicz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
19 min
Rafał Leśkiewicz
Historia nie przeszkadzała Andrzejowi Dudzie odznaczyć Zełenskiego. "Ale dziś prezydentem jest Karol Nawrocki"
Rozmowa Piaseckiego
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaLondynKeir StarmerPartia PracyBrexitDavid CameronTheresa MayBoris JohnsonLiz TrussRishi Sunak
Jakub Loska
Jakub Loska
Reporter "Faktów o Świecie" TVN24 BiS
Czytaj także:
Rafał Leśkiewicz
Rzecznik prezydenta: To był dobry moment. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności
Polska
imageTitle
Noc pełna goli na mundialu
EUROSPORT
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
BIZNES
Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta
Rozbierają wieżowiec, radna o "azbestowym pyle". Odpowiedź inwestora
WARSZAWA
imageTitle
Fala ekstremalnych upałów uderzy w USA. Odczują je piłkarze i kibice
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
BIZNES
algieria2
Wstrząsnęli Jordanią w 13 minut. Szaleństwo Algierii
EUROSPORT
40 min
pc
40 lat temu wątpiła, czy ktoś jej uwierzy. "Dziś jej pytania nie brzmią już absurdalnie"
Dawid Rydzek
Dom, przed którym znaleziono dwójkę dzieci w rozgrzanym samochodzie. Carpentras, Francja
Ekstremalny upał i dramat we Francji
METEO
imageTitle
Największy błąd mistrzostw. Gol kuriozum
EUROSPORT
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna
Bał się, że syn będzie się wstydził. "Dziś mówi, że jest ze mnie dumny"
Alicja Glinianowicz
shutterstock_712673185
Pierwsza eutanazja dziecka w Holandii. Sprawę bada prokuratura
Świat
imageTitle
Wraca na pierwszy plan. Amerykanka sędzią jednego z hitów
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skrytykował Europę i grozi: być może to zrobimy
Świat
imageTitle
Sypnęło rekordami Messiego. "Były chwile, gdy byłem na siebie wściekły"
EUROSPORT
Piotr Pytel
"Za pół godziny wychodzisz". To usłyszał po ponad 20 latach
Polska
Abelardo de la Espriella
Trump pogratulował "Tygrysowi"
Świat
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (19.12.2025)
Odwołane spotkanie Zełenski-Nawrocki, śledztwa w Szpitalu Południowym, rekord na Mundialu
najważniejsze informacje
Szczątki irańskiej rakiety wystrzelonej w kierunku Izraela (okolice Damaszku, Syria, 8.06.2026 r.)
"Największy przegrany" wojny z Iranem. Co zmienił konflikt
Świat
Erling Haaland
Emocje do końca. Norwegia zwycięska, Haaland bohaterem
EUROSPORT
Francja wysoko prowadzi z Irakiem
Burza nie zatrzymała Francuzów. Kolejne gole Mbappe
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsza taka sytuacja na mundialu. Kibice wyproszeni z trybun
EUROSPORT
imageTitle
Jubileusz Mbappe. Goni Messiego
EUROSPORT
imageTitle
Dwie polskie drużyny zagrają w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Mundial 2026. Kto liderem rankingu snajperów?
EUROSPORT
imageTitle
Początek Championship League w cieniu osobistych problemów byłego mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Aż roi się od gwiazd. Skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Gliwicach
EUROSPORT
imageTitle
Oto klasyfikacja najlepszych strzelców w historii mundiali
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego
Order Zełenskiego dotarł do kancelarii prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica