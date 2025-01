W czwartek Sąd Najwyższy w Brazylii odrzucił wniosek złożony przez adwokatów Jaira Bolsonaro o tymczasowe zwrócenie ich klientowi paszportu. W złożonym na początku stycznia dokumencie, prawnicy byłego prezydenta przekonywali, że paszport jest mu potrzebny, by mógł pojawić się 20 stycznia w Waszyngtonie na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa . Sędzia Alexandre de Moraes uzasadniając odrzucenie wniosku przypomniał wywiad Bolsonaro z listopada 2024 roku, w którym ten powiedział, iż "rozważał możliwość ucieczki i zwrócenia się o azyl polityczny, by uniknąć możliwej odpowiedzialności karnej w Brazylii". Wskazał również, iż były prezydent nie zajmuje obecnie żadnego stanowiska, które pozwalałoby mu reprezentować kraj na zaprzysiężeniu Trumpa.

Bolsonaro skomentował decyzję tego samego dnia, nazywając ją na serwisie X (dawniej Twitter) "dużym rozczarowaniem", nie tylko dla niego i "dla milionów Brazylijczyków", a także "dla przyjacielskich relacji między Brazylią a Stanami Zjednoczonymi". Jak dodał, zaproszenie go na inaugurację "symbolizuje głębokie więzy między dwoma największymi demokracjami w obu Amerykach", a decyzja sądu "osłabia pozycję Brazylii na arenie międzynarodowej".

Prawnicy byłego prezydenta złożyli w czwartek wieczorem do Sądu Najwyższego wniosek o pilne ponowne rozpatrzenie decyzji. Jak stwierdzono Bolsonaro w pełni zastosował się do środków ostrożności nałożonych na niego przez sąd i nie ma mowy o jego ucieczce.

"Brazylijski Trump" pozbawiony paszportu

Na początku lutego ubiegłego roku policja odwiedziła dom Bolsonaro w Rio de Janeiro i zażądała od niego oddania paszportu, ze względu na prowadzone przeciwko niemu śledztwa i obawy przed ucieczką. Chodzi między innymi o domniemany udział w spisku, mającym na celu unieważnienie przegranych przez niego wyborów prezydenckich w 2022 roku. W listopadzie postawiono Bolsonaro zarzuty w tej sprawie. Wcześniej, w lipcu 2023 roku, polityk został objęty zakazem sprawowania funkcji publicznych do 2030 roku ze względu na nadużycie władzy i sianie dezinformacji.

Jak wskazuje Reuters, Bolsonaro przez lata naśladował styl polityczny Trumpa. Podobnie jak on prowadził kampanię antyestablishmentową w 2018 roku, by wygrać wybory prezydenckie, a kiedy cztery lata później przegrał walkę o reelekcję, zaczął kwestionować legalność wyników wyborów. - Podziwiam go. Jestem jego wielbicielem - mówił o Trumpie Bolsonaro w trakcie kampanii w 2018 roku. W jej toku zyskał miano "brazylijskiego", czy "tropikalnego Trumpa".