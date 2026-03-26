Świat

Amerykański marynarz został ranny. Lotniskowiec "kontynuuje misję"

USS Abraham Lincoln
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford u wybrzeży Krety
Źródło: Reuters
Amerykańskie dowództwo poinformowało o rannym marynarzu na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln, operującego w regionie Zatoki Perskiej i uczestniczącego w misji "Epicka Furia". Stan poszkodowanego jest określany jako stabilny.

O zdarzeniu poinformowało dowództwo Piątej Floty Sił Morskich USA w mediach społecznościowych. Jak napisano, marynarz został ranny na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln podczas operacji lotniczej na Morzu Arabskim 25 marca.

"Został przetransportowany na ląd w celu uzyskania dalszej opieki medycznej i pozostaje w stabilnym stanie" - przekazano w komunikacie. Według dowództwa uraz "nie jest związany" z prowadzoną w regionie walką.

"Okoliczności zdarzenia są badane. Grupa Uderzeniowa Lotniskowca Abraham Lincoln kontynuuje misje uderzeniowe w ramach operacji 'Epicka Furia'" - napisano.

Kolejny incydent na pokładzie lotniskowca USA

To kolejny incydent w szeregach amerykańskiej marynarki w ostatnich tygodniach. 12 marca na pokładzie innego lotniskowca USS Gerald R. Ford wybuchł pożar. Rannych zostało wówczas dwóch marynarzy. Lotniskowiec został tymczasowo wyłączony z operacji "Epicka Furia" i wysłany do bazy morskiej na Krecie, gdzie zostaną przeprowadzone konieczne naprawy.

Maciej Michałek

Na początku marca Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przekazał, że zaatakował i trafił lotniskowiec USS Abraham Lincoln czterema pociskami balistycznymi w ramach rozpoczętej kontrofensywy pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica-4".

Odpowiedź amerykańskiego dowództwa na Bliskim Wschodzie (CENTCOM) była natychmiastowa: "wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do celu. Lincoln nadal wysyła samoloty, wspierając nieustanną kampanię, mającą na celu obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego". Na dowód CENTCOM zamieścił na platformie X serię zdjęć przedstawiających myśliwce startujące z pokładu lotniskowca.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już prawie miesiąc. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne. Dotychczas zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

W samym Iranie według państwowych mediów zginęło już co najmniej 1500 osób, również w Libanie liczba zabitych przekroczyła 1000 osób, od momentu rozpoczęcia izraelskich nalotów na cele Hezbollahu w tym kraju.

W Izraelu zginęło dotychczas 16 cywilów, a w państwach Zatoki Perskiej 20 osób - podaje BBC. Jak wynika z danych UNICEF, od początku eskalacji zabito lub zraniono ponad 2,1 tys. dzieci. 206 dzieci zginęło w Iranie, 118 w Libanie, czworo w Izraelu, a jedno w Kuwejcie.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica