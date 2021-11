Zasoby internetowe Biełsatu uznane za "formację ekstremistyczną"

MSW Białorusi w komunikacie poinformowało, że "uznano za formację ekstremistyczną i zakazano działalności na terytorium Białorusi grupy obywateli, zrzeszonych poprzez zasoby internetowe Biełsat". Wcześniej władze ostrzegały, że uczestnicy opozycyjnych kanałów i czatów w sieciach społecznościowych mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za "udział w formacji ekstremistycznej".

Według Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) celem ogłoszonej w środę decyzji może być "ostateczne wyparcie z Białorusi dziennikarzy, którzy współpracują z telewizją (Biełsat), poprzez postawienie ich wobec groźby pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za sam fakt współpracy".

Portal nadającej z Polski białoruskojęzycznej telewizji Biełsat i jej sieci społecznościowe zostały wcześniej na Białorusi zakazane jako "ekstremistyczne". Oznacza to, że rozpowszechnianie zamieszczonych w nich materiałów jest uważane za wykroczenie, za które grozi grzywna lub areszt.

Uznanie za "formację ekstremistyczną" to o wiele poważniejszy zarzut o charakterze karnym.

Telewizja Biełsat od ponad dekady nadaje z Polski po białorusku. Jej odbiorcami są Białorusini, którzy nie mogą w swoim kraju liczyć na rzetelne informacje. Kanał wspierający prawa człowieka i białoruską opozycję oraz informujący o nadużyciach władzy przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę powstał w 2007 roku. Jest częścią Telewizji Polskiej i od początku współfinansuje go polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu międzynarodowych donatorów.

Z niedawnej wypowiedzi przedstawiciela HUBAZiK (Głównego Departamentu MSW ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją) Wiaczesłaua Arłouskiego wynika, że administratorzy i uczestnicy kanałów i czatów w Telegramie, uznani przez struktury siłowe za szczególnie aktywnych na niwie działalności "antypaństwowej" i "zagrażającej bezpieczeństwu państwa" będą pociągani do odpowiedzialności karnej z artykułu dotyczącego działalności ekstremistycznej. Grozi za to do siedmiu lat pozbawienia wolności.