Nie chcą, by autobusy z ich zakładu przewoziły zatrzymanych. Pracownicy BiełAZu rozpoczęli protest

BiełAZ jest jednym z największych zakładów na Białorusi, produkuje pojazdy rolnicze i budowlane. Znajduje się w mieście Żodzino w obwodzie mińskim. W tamtejszym areszcie przebywa wiele osób, które protestowały na ulicach Mińska przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich i zostały zatrzymane. Mińskie areszty są przepełnione, dlatego uczestnicy protestów trafili do Żodzino. Jednym z postulatów pracowników BiełAZ jest uwolnienie zatrzymanych.

Nastroje protestacyjne

- Nastroje w fabryce są protestacyjne, ludzie nie zgadzają się z wynikami wyborów. Zakład działa, musimy wyżywić nasze rodziny, ale jeśli nic się zmieni, musimy strajkować - opowiadali redakcji pracownicy. Nie kryli oburzenia tym, że autobusy, należące do ich zakładu, zostały przekazane milicji do przewożenia zatrzymanych demonstrantów. - Jakim prawem nasze autobusy zostały tam przydzielone? Nie czujemy się bezpieczni. Na co idą nasze podatki? - mieli wykrzykiwać pracownicy BiełAZu.