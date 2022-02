Setki wagonów z białoruskim nawozem utknęło w litewskim porcie

700 wagonów w porcie

Białoruska sekcja Radia Swoboda opisała sytuację po wstrzymaniu tranzytu. Podała, że w porcie w Kłajpedzie utknęło co najmniej 700 wagonów należących do koncernu Biełaruśkalij. Rozgłośnia powołuje się na źródła w litewskich portalach społecznościowych, które przekazały, że "obecnie na Litwie znajduje się co najmniej 20 pociągów". Składy mają wrócić na Białoruś do 7 lutego.