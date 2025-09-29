Logo strona główna
Świat

Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa

Trump i Netanjahu
Netanjahu przyjechał do Białego Domu
Źródło: Reuters
Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów będzie inicjatywa USA, która ma doprowadzić do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Trump powitał izraelskiego premiera przed wejściem do zachodniego skrzydła Białego Domu. Przywódcy uścisnęli się.

Trump i Netanjahu
Trump i Netanjahu
Źródło: EPA/JIM LO SCALZO

Głównym tematem spotkania obu przywódców - już czwartego podczas drugiej kadencji Trumpa - jest amerykańska propozycja uregulowania pokojowego w palestyńskiej półenklawie. Prezydent i inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadali, że obie walczące strony, Izrael i Hamas, są bardzo blisko porozumienia. Tuż przed wizytą Netanjahu Trump miał rozmawiać z emirem Kataru, kluczowym pośrednikiem w negocjacjach z palestyńskim Hamasem.

21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"
Dowiedz się więcej:

21 punktów Trumpa. Plan, który "otwiera drogę"

21-punktowy plan pokojowy USA jest oparty na propozycji autorstwa byłego brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira. Zakłada m.in tymczasowy międzynarodowy nadzór nad Strefy Gazy, a także uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/JIM LO SCALZO

