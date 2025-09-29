Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa

Netanjahu przyjechał do Białego Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trump powitał izraelskiego premiera przed wejściem do zachodniego skrzydła Białego Domu. Przywódcy uścisnęli się.

Trump i Netanjahu Źródło: EPA/JIM LO SCALZO

Głównym tematem spotkania obu przywódców - już czwartego podczas drugiej kadencji Trumpa - jest amerykańska propozycja uregulowania pokojowego w palestyńskiej półenklawie. Prezydent i inni przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadali, że obie walczące strony, Izrael i Hamas, są bardzo blisko porozumienia. Tuż przed wizytą Netanjahu Trump miał rozmawiać z emirem Kataru, kluczowym pośrednikiem w negocjacjach z palestyńskim Hamasem.

21-punktowy plan pokojowy USA jest oparty na propozycji autorstwa byłego brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira. Zakłada m.in tymczasowy międzynarodowy nadzór nad Strefy Gazy, a także uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel" Zobacz cały materiał