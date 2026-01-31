"Sytuacja awaryjna" w ukraińskiej energetyce. Problemy też w Mołdawii

"Premier Julia Swyrydenko oraz minister energii Denys Szmyhal poinformowali o sytuacji awaryjnej w ukraińskim systemie elektroenergetycznym, spowodowanej problemami technicznymi na liniach łączących naszą sieć z systemem Mołdawii" - napisał w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X.
Zapewnił, że w odpowiedzi na ten problem podjęto wszystkie niezbędne działania zaradcze i prace naprawcze. "Obecnie najważniejszym jest aby ustabilizować sytuację tak szybko jak to możliwe" - zaznaczył Zełenski.
Szmyhal - podał Reuters - przekazał, że najpoważniejsze problemy z dostępem do prądu dotyczą trzech regionów, w tym stolicy.
Pięć ukraińskich powiatów bez prądu
Wcześniej w sobotę ukraińskie władze poinformowały, że w obwodzie odeskim na południu Ukrainy pozrywały się oblodzone linie energetyczne.
"W nocy 31 stycznia przez trudne warunki pogodowe w prawie całym obwodzie odeskim doszło do zerwania linii energetycznych z powodu ich oblodzenia" - powiadomiła rada miasta Odessa.
Bez dostaw prądu w godzinach porannych w sobotę pozostawało pięć rejonów (powiatów) obwodu odeskiego. W samej Odessie dostawy realizowane były wyłącznie dla obiektów infrastruktury krytycznej.
Awarie systemu energetycznego i brak wody w Kijowie
W związku z problemami z systemem energetycznym w stolicy Ukrainy, Kijowie, na krótko wstrzymano ruch kolejki podmiejskiej oraz metra. Awarie szybko usunięto, jednak władze kolei państwowych Ukrzaliznycia poinformowały pasażerów, że opóźnienia w ruchu pociągów mogą wynosić od 20 do 30 minut.
W związku z awarią w systemie energetycznym obecnie nie ma dostaw wody we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy – poinformował po południu czasu lokalnego operator wodociągów Kyiwwodokanał.
W Kijowie w sobotę w południe temperatura powietrza wynosiła minus 11 stopni Celsjusza. Wiał zimny wiatr i padał mokry śnieg.
Problemy również w Mołdawii
Ministerstwo energetyki sąsiadującej z Ukrainą Mołdawii poinformowało w sobotę na Telegramie, że krajowy system energetyczny został awaryjnie wyłączony z powodu problemów z siecią elektryczną w Ukrainie.
Z powodu przerw w dostawach prądu w mołdawskich miastach przestała działać sygnalizacja świetlna i wydłużyła się procedura odprawy celnej towarów na granicach.
Resort podał w oświadczeniu, że spadło napięcie w jednej z sieci elektrycznych, ale w niektórych miejscowościach przywrócono już dostawy prądu
Ataki Rosjan na ukraińską energetykę
Wojska rosyjskie od wielu tygodni atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione elektryczności, ogrzewania i wody lub mają do nich ograniczony dostęp.
Tylko w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia Rosja uderzyła w Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - podały ukraińskie siły powietrzne. Wcześniej, 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.
Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.
Autorka/Autor: ms/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Musiienko/PAP