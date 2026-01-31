Logo strona główna
Świat

"Sytuacja awaryjna" w ukraińskiej energetyce. Problemy też w Mołdawii

Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Ukraina bez prądu. Paweł Szot o sytuacji w Kijowie
Źródło: TVN24
Ukraińska energetyka wciąż w kryzysie. Jak poinformowały lokalne władze, bez prądu były rejony obwodu odeskiego. Z powodu awarii systemu elektroenergetycznego wszystkie dzielnice Kijowa zostały pozbawione dostaw wody. Problemy techniczne w infrastrukturze Ukrainy dotknęły także sąsiadującą z nią Mołdawię.

"Premier Julia Swyrydenko oraz minister energii Denys Szmyhal poinformowali o sytuacji awaryjnej w ukraińskim systemie elektroenergetycznym, spowodowanej problemami technicznymi na liniach łączących naszą sieć z systemem Mołdawii" - napisał w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Zapewnił, że w odpowiedzi na ten problem podjęto wszystkie niezbędne działania zaradcze i prace naprawcze. "Obecnie najważniejszym jest aby ustabilizować sytuację tak szybko jak to możliwe" - zaznaczył Zełenski.

Szmyhal - podał Reuters - przekazał, że najpoważniejsze problemy z dostępem do prądu dotyczą trzech regionów, w tym stolicy.

Pięć ukraińskich powiatów bez prądu

Wcześniej w sobotę ukraińskie władze poinformowały, że w obwodzie odeskim na południu Ukrainy pozrywały się oblodzone linie energetyczne.

"W nocy 31 stycznia przez trudne warunki pogodowe w prawie całym obwodzie odeskim doszło do zerwania linii energetycznych z powodu ich oblodzenia" - powiadomiła rada miasta Odessa.

Bez dostaw prądu w godzinach porannych w sobotę pozostawało pięć rejonów (powiatów) obwodu odeskiego. W samej Odessie dostawy realizowane były wyłącznie dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Zaobserwowali "przeorientowanie rosyjskiej armii"

Zaobserwowali "przeorientowanie rosyjskiej armii"

Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje

Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje

Awarie systemu energetycznego i brak wody w Kijowie

W związku z problemami z systemem energetycznym w stolicy Ukrainy, Kijowie, na krótko wstrzymano ruch kolejki podmiejskiej oraz metra. Awarie szybko usunięto, jednak władze kolei państwowych Ukrzaliznycia poinformowały pasażerów, że opóźnienia w ruchu pociągów mogą wynosić od 20 do 30 minut.

W związku z awarią w systemie energetycznym obecnie nie ma dostaw wody we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy – poinformował po południu czasu lokalnego operator wodociągów Kyiwwodokanał.

W Kijowie w sobotę w południe temperatura powietrza wynosiła minus 11 stopni Celsjusza. Wiał zimny wiatr i padał mokry śnieg.

Problemy również w Mołdawii

Ministerstwo energetyki sąsiadującej z Ukrainą Mołdawii poinformowało w sobotę na Telegramie, że krajowy system energetyczny został awaryjnie wyłączony z powodu problemów z siecią elektryczną w Ukrainie.

Z powodu przerw w dostawach prądu w mołdawskich miastach przestała działać sygnalizacja świetlna i wydłużyła się procedura odprawy celnej towarów na granicach.

Resort podał w oświadczeniu, że spadło napięcie w jednej z sieci elektrycznych, ale w niektórych miejscowościach przywrócono już dostawy prądu

Generatory już w Kijowie. Kliczko: dziękujemy każdemu Polakowi

Generatory już w Kijowie. Kliczko: dziękujemy każdemu Polakowi

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Ataki Rosjan na ukraińską energetykę

Wojska rosyjskie od wielu tygodni atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione elektryczności, ogrzewania i wody lub mają do nich ograniczony dostęp.

Tylko w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia Rosja uderzyła w Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - podały ukraińskie siły powietrzne. Wcześniej, 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Musiienko/PAP

