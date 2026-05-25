Świat Przeżyła zderzenie z samolotem. "Nie mogę uwierzyć, że tu siedzę i to piszę" Oprac. Mikołaj Stępień |

Włoscy strażacy uratowali paralotniarza uwięzionego na drzewie w Tizzano Val Parma Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Sabrina/Instagram, Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał portal Breaking Aviation News, powołując się na lokalną policję, 44-letnia Austriaczka wystartowała w sobotę ze szczytu Schmittenhoehe w kierunku Piesendorfu. Około godziny 13:15, w okolicy miasteczka Zell am See zderzyła się z lecącym samolotem Cessna 172.

Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu widzimy, jak maszyna wlatuje prosto w paralotnię, natychmiast ją rozrywając. Paralotniarce udało się otworzyć spadochron ratowniczy, a następnie bezpiecznie wylądować.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026 Rozwiń

Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami

"Właściwie wciąż nie mogę uwierzyć, że tu siedzę i to piszę, i że poza kilkoma paskudnymi siniakami i stłuczeniami naprawdę nic mi się nie stało" - napisała austriacka paralotniarka w poście na Instagramie, do którego załączyła nagranie ze zderzenia.

Z kolei, jak podał portal Breaking Aviation News, 28‑letniemu pilotowi Cessny lecącemu z doliny Glemm udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku w Zell am See, które było jego celem.

OGLĄDAJ: TVN24