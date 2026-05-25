Przeżyła zderzenie z samolotem. "Nie mogę uwierzyć, że tu siedzę i to piszę"
Jak podał portal Breaking Aviation News, powołując się na lokalną policję, 44-letnia Austriaczka wystartowała w sobotę ze szczytu Schmittenhoehe w kierunku Piesendorfu. Około godziny 13:15, w okolicy miasteczka Zell am See zderzyła się z lecącym samolotem Cessna 172.
Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu widzimy, jak maszyna wlatuje prosto w paralotnię, natychmiast ją rozrywając. Paralotniarce udało się otworzyć spadochron ratowniczy, a następnie bezpiecznie wylądować.
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
"Właściwie wciąż nie mogę uwierzyć, że tu siedzę i to piszę, i że poza kilkoma paskudnymi siniakami i stłuczeniami naprawdę nic mi się nie stało" - napisała austriacka paralotniarka w poście na Instagramie, do którego załączyła nagranie ze zderzenia.
Z kolei, jak podał portal Breaking Aviation News, 28‑letniemu pilotowi Cessny lecącemu z doliny Glemm udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku w Zell am See, które było jego celem.