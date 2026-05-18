Model z przypadku wszedł na pokaz mody
We wtorek 12 maja marka modowa Commas w ramach Australijskiego Tygodnia Mody zorganizowała pokaz na plaży Tamarama Beach na przedmieściach Sydney. W ramach prezentacji strojów modele schodzili po schodach prowadzących na piaszczystą plażę.
To właśnie wtedy mężczyzna z ręcznikiem na ramieniu, nieświadomy tego, co się dzieje, przeszedł schodami wyznaczonymi jako wybieg dla modeli. Australijczyk zszedł na plażę, po czym zaczął się rozciągać, pozostając w tle przechodzących obok modeli.
"Legenda" uwieczniona na nagraniu
Nagranie obiegło media społecznościowe, a użytkownicy entuzjastycznie zareagowali na przypadkowy pokaz, określając mężczyznę jako "legendę" i "ikonę".
"Australia Today Show" skontaktowało się z modelem z przypadku. Mężczyzna przedstawił się jako David i powiedział, że chodzi na plażę codziennie od 30 lat.