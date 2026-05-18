Świat

Model z przypadku wszedł na pokaz mody

Źródło wideo: TVN24, 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Jason McCawley/Getty Images
Mężczyzna z ręcznikiem przypadkiem stał się gwiazdą pokazu mody. Australijczyk nieświadomy, że wydarzenie trwa, zszedł na plażę schodami przeznaczonymi dla modeli. Nagranie i zdjęcia z jego nieplanowanego występu obiegły media społecznościowe.

We wtorek 12 maja marka modowa Commas w ramach Australijskiego Tygodnia Mody zorganizowała pokaz na plaży Tamarama Beach na przedmieściach Sydney. W ramach prezentacji strojów modele schodzili po schodach prowadzących na piaszczystą plażę.

To właśnie wtedy mężczyzna z ręcznikiem na ramieniu, nieświadomy tego, co się dzieje, przeszedł schodami wyznaczonymi jako wybieg dla modeli. Australijczyk zszedł na plażę, po czym zaczął się rozciągać, pozostając w tle przechodzących obok modeli.

"Legenda" uwieczniona na nagraniu

Nagranie obiegło media społecznościowe, a użytkownicy entuzjastycznie zareagowali na przypadkowy pokaz, określając mężczyznę jako "legendę" i "ikonę".

Tamarama Beach, Australia. Mężczyzna przypadkiem wszedł na pokaz mody
Tamarama Beach, Australia. Mężczyzna przypadkiem wszedł na pokaz mody
Źródło zdjęcia: Jason McCawley/Getty Images

"Australia Today Show" skontaktowało się z modelem z przypadku. Mężczyzna przedstawił się jako David i powiedział, że chodzi na plażę codziennie od 30 lat.

pc

Źródło: People
Udostępnij:
