Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Państwo Islamskie

Nic nie zapowiadało tragedii. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie

Matilda and Rabbi Eli Schlanger 16
Zabawa na plaży przed strzelaniną. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie
Źródło: Reuters
Nagranie z australijskiej plaży Bondi na chwilę przed niedzielnym atakiem udostępniła rodzina najmłodszej z ofiar strzelaniny. Widać na nim 10-letnią Matildę oraz rabina Eliego Schlangera bawiących się na obchodach z okazji święta Chanuka. Oboje tego dnia zginęli.

Na nagraniu udostępnionym w czwartek przez rodzinę najmłodszej z ofiar strzelaniny na plaży Bondi w Sydney widać przebieg wydarzeń zorganizowanych tam z okazji żydowskiego święta Chanuka. Słychać muzykę, a wśród ludzi widać rabina Eliego Schlangera odprawiającego modlitwę i zawiązującego specjalne zwoje na ramieniu ojca 10-letniej Matildy, Michaela. Dziewczynka, wraz z młodszą dziewczynką której tożsamości nie podano, stoi obok nich ubrana w żółtą sukienkę.

Zarówno rabin Schlanger, jak i Matilda krótko później zginęli. Reuters potwierdził lokalizację oraz datę tego nagrania, potwierdzając, że wykonano je tuż przed atakiem na plaży Bondi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybudzili go ze śpiączki i postawili 59 zarzutów

Wybudzili go ze śpiączki i postawili 59 zarzutów

"Zawsze był odważny i dzielny". Bliscy o bohaterze z Sydney

"Zawsze był odważny i dzielny". Bliscy o bohaterze z Sydney

Atak na plaży Bondi

Dwóch napastników, ojciec Sajid Akram i jego syn Naveed Akram, 14 grudnia zaatakowało uczestniczących w obchodach żydowskiego święta Chanuka na plaży Bondi w Sydney. Byli uzbrojeni w broń długą, w ich samochodzie znaleziono później także improwizowane urządzenie wybuchowe i własnej roboty flagę organizacji terrorystycznej, tak zwanego Państwa Islamskiego.

W wyniku ataku zginęło 15 osób w wieku od 10 do 87 lat, wszystkie były pochodzenia żydowskiego. Matilda była najmłodszą z ofiar. Eli Schlanger był przez 18 lat szefem misji centrum żydowskiego Chabad w Bondi i pozostawił po sobie żonę oraz małe dzieci, w tym dwuipółmiesięczne niemowlę - przekazała stacja ABC Australia.

Ofiary ataku na plaży Bondi
Ofiary ataku na plaży Bondi
Źródło: EPA/MICK TSIKAS

Starszy z napastników, Sajid Akram, został na miejscu zastrzelony przez policję, a jego syn Naveed Akram został ciężko raniony i przewieziony do szpitala.

CZYTAJ: Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe

Tam usłyszał w środę zarzuty po wybudzeniu ze śpiączki, w której pozostawał po postrzeleniu przez policję. Obejmują one między innymi 15 zarzutów morderstwa, dokonania zamachu terrorystycznego i 40 przypadków spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zamiarem zabójstwa. Według śledczych wstępne przesłanki wskazują, że był to atak terrorystyczny inspirowany dżihadystyczną organizacją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Reuters, PAP, ABC Australia

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Temat: Państwo Islamskie

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaStrzelaninaTerroryzm
Czytaj także:
Donald Tusk
Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"
Polska
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
"Słodka tajemnica" posłanki PiS. Co z mailami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości?
Polska
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Polska
Abp Adrian Galbas
Opłatek w Sejmie. Arcybiskup z prośbą
Polska
pap_20181219_0G8
Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia
Świat
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
WARSZAWA
Marek Suski
Marek Suski, słysząc "debil", sam "poczułby się dotknięty". Ale nie przeprosi
Polska
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
BIZNES
pap_20140124_0VD (1)
Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
Zdrowie
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
METEO
Waldemar Żurek
Sprzątanie po PiS i "paraliż" w Funduszu Sprawiedliwości. Część organizacji pomocowych pod ścianą
Polska
Trybunał Konstytucyjny
Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Polska
Ostatecznie przyznali się, że aż trzy ryby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pokazali ryby, w sieci zawrzało. Okazało się, że stworzyła je sztuczna inteligencja
Poznań
Do zatrzymań doszło w Krakowie i powiatach krakowskim oraz limanowskim
Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści
Kraków
Donald Trump
Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Rob i Michele Reinerowie
Znane są wyniki sekcji zwłok filmowca i jego żony
Kultura i styl
Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS. Wiemy, kiedy decyzja sądu
Polska
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
BIZNES
Oszustwo internetowe
Seniorka straciła blisko milion złotych. Zaufała "ekspertce"
Kujawsko-Pomorskie
Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Zabił partnerkę, wyrwał policjantowi broń i wystrzelił. Decyzja prokuratury
Kraków
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica