RELACJA

"Jedyne, czego chcę". Trump przemówił po ataku na Iran

Dym unosi się w centrum Teheranu po ataku Izraela
Donald Trump ogłasza "dużą operację militarną" w Iranie
USA i Izrael przeprowadzają ataki na Iran. Donald Trump w pierwszej wypowiedzi po ogłoszeniu operacji powiedział, że "jedyne, czego chce, to wolność dla ludzi". Relacja w tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
  • Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
  • Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji.
  • W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.
7 minut temu

Liczenie na to, że ludzie w Iranie powstaną i zaczną działania zbrojne przeciwko rządzącym Iranem tylko dlatego, że reżim został militarnie osłabiony przez ataki jest moim zdaniem bardzo optymistycznym założeniem - mówił w TVN24. dr hab. Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jak powiedział, "reżim pokazał w styczniu, że potrafi bardzo brutalnie się rozprawić z próbami powstania". 

14:33

Prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego "Washington Post" po godzinie 4 nad ranem czasu lokalnego (po godzinie 10 w Polsce). Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji w Iranie.

- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział. Była to jego odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje dla tego, co pozostawi po sobie, wiąże z atakiem na Iran i dążeniem do zmiany reżimu.

- Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał. Nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.

14:21

Biały Dom, cytowany przez Reutersa, przekazał, że doniesienia o tym, iż Donald Trump ma wygłosić kolejne przemówienie do narodu w sobotę rano, są niedokładne.

Biały Dom przesunął też czas zbiórki dla dziennikarzy towarzyszących Trumpowi w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie z godz. 9 na 12 (z godz. 15 na 18 czasu polskiego).

Wcześniej portal Axios informował, że prezydent USA wystąpi w sobotni poranek. 

14:17

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że rozmawiał z szefem polskiej placówki w Teheranie. "Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem. Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - przekazał Sikorski.

14:08

Islamistyczny ruch palestyński Hamas potępił sobotni atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Hamas "z całym zdecydowaniem potępia amerykańsko-izraelską napaść na Islamską Republikę Iranu i oświadcza, że stanowi (ona) bezpośredni atak na cały region, a także zamach na jego bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność" - podano w komunikacie.

Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah ostrzegła z kolei, że wkrótce zacznie atakować amerykańskie bazy w odpowiedzi na ataki przypuszczone przez USA na Iran.

14:03

Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii - podała państwowa agencja SANA.

Inne szczątki pocisków spadły na miasto Al-Kunajtira oraz w rejonie rzeki Jarmuk w prowincji Dara na południu Syrii - przekazali świadkowie cytowani przez Reutersa.

14:01

Izraelskie Siły Powietrzne udostępniły w mediach społecznościowych nagranie jednego z nalotów na Iran.

Izrael pokazał nagranie z nalotu na Iran
13:57

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków. 

Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju. Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.

13:55

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w sobotę o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W oświadczeniu podkreślił, że obecna eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich i musi się zakończyć.

13:44
WAŻNE

W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło MSZ na profilu "Polak za granicą" na platformie X. 

13:20

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, "agresywnych operacji" przeciwko jego krajowi.

W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu opublikowanym w komunikatorze Telegram podano też, że Aragczi przekazał partnerom z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Iraku, że Iran użyje wszystkich swoich zdolności obronnych i militarnych zgodnie z prawem do samoobrony.

13:14

Irańskie władze poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.

To pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

12:52

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

12:35

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. "Prawdopodobne są dalsze zamknięcia"
BIZNES
12:20

NATO uważnie śledzi rozwój sytuacji w Iranie i regionie - powiedziała w sobotę rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.

12:15

Izraelskie dowództwo podało, że w najbliższych godzinach i dniach powołanych zostanie łącznie około 70 tysięcy żołnierzy rezerwy, z których 50 tysięcy stawiło się już w bazach. Rezerwiści powołani zostaną głównie w celu wzmocnienia obrony powietrznej, obrony cywilnej oraz zabezpieczenia granic kraju.

12:00

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w sobotę, że "najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie są ryzykowne". Podkreśliła, że Unia Europejska nałożyła na Iran sankcje i popiera rozwiązania dyplomatyczne w kwestii nuklearnej.

11:48

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.

11:21
WAŻNE

Izraelski urzędnik przekazał Reutersowi, że celem ataków USA i Izraela byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Iranu Masud Pezeszkian, ale rezultaty uderzeń są niejasne. 

11:16
WAŻNE

Reuters za źródłami irańskimi podaje, że kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji zginęło w izraelsko-amerykańskich atakach.

11:15

Według agencji Fars Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. 

Amerykańskie bazy atakowane. Wybuchy w kilku państwach
11:11

Według portalu Axios, Trump ma ponownie wygłosić orędzie do narodu w sobotę rano czasu amerykańskiego. 

11:06
WAŻNE

Irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że MSZ Iranu zapowiada ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

10:54

Część personelu amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze jest ewakuowana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ambasady amerykańskie na Bliskim Wschodzie wezwały personel i obywateli USA do schronienia się w bezpiecznym miejscu.

10:49
WAŻNE

Władze Bahrajnu przekazały, że doszło do ataku rakietowego na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie. 

Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.

Dym po wybuchach w Bahrajnie
Źródło: Reuters
10:34

Państwowe media w Bahrajnie informują o ataku rakietowym na obiekt wojskowy USA. 

10:16
WAŻNE

W związku z sytuacją w Iranie w sobotę rano głos zabrał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

"Sytuacja monitorowana". Komunikat polskiego wojska
10:01

"Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X."Nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa" - podkreślił.

09:59
WAŻNE

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że jest "na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie". "Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - napisał na X. 

"Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - dodał.

09:49

Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił w sobotę, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną. Ocenił, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".

09:47

Pentagon przekazał, że nazwa amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi to "Epicka Furia".

09:36

Premier Izraela Benjamin Netanjahu: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu.

Netanjahu w orędziu: nie będziemy siedzieć bezczynnie
09:19

PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela – poinformował w sobotę rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
09:18

Rzecznik MSZ odnosząc się do tej sytuacji przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.- Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Wewiór.Podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco. 

09:17

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w sobotę, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że na tę chwilę nie posiada informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski.

09:15

Izraelskie wojsko informuje, że rakiety z Iranu zostały wystrzelone w stronę Izraela

09:07

Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik "New York Times". 

"Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - red.) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - red.) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - red.)" - wyjaśnił "NYT".

08:49

Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.

08:47

"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

08:45
"Kiedy skończymy, przejmijcie rządy". Oświadczenie Trumpa
08:32

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

08:24

Irański urzędnik przekazał Reutersowi, że Teheran przygotowuje się do odwetu. Według niego odpowiedź będzie miażdżąca. 

08:20

Reuters powołując się na amerykańskiego urzędnika informuje, że ataki USA na Iran są przeprowadzane z powietrza i morza. 

08:17

Irańska półoficjalna agencja Fars podaje, że eksplozje słychać było też między innymi w Isfahanie i Karadżu. 

08:06

Izraelski urzędnik ds. obrony przekazał Reutersowi, że operacja Izraela w Iranie koordynowana z USA. "New York Times" i Associated Press podały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran. 

08:04

Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.

08:03

Reuters przekazał, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.

07:59

Irański urzędnik dla Reutersa: Ajatollaha Chameneia nie ma w Teheranie. Został przewieziony w bezpieczne miejsce.

07:56

Dzień dobry. Rozpoczynamy relację w tvn24.pl. Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.

Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
USA dołączają do Izraela. Ataki na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
OGLĄDAJ: "Iran nie ma sojuszników, którzy mogliby przyjść mu z pomocą"
Dym unosi się w centrum Teheranu po ataku Izraela

"Iran nie ma sojuszników, którzy mogliby przyjść mu z pomocą"
WYDANIE SPECJALNE

Dym unosi się w centrum Teheranu po ataku Izraela
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Justyna Sochacka, Kuba Koprzywa

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP

