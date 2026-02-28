"Jedyne, czego chcę". Trump przemówił po ataku na Iran

- W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
- Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
- Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji.
- W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.
Liczenie na to, że ludzie w Iranie powstaną i zaczną działania zbrojne przeciwko rządzącym Iranem tylko dlatego, że reżim został militarnie osłabiony przez ataki jest moim zdaniem bardzo optymistycznym założeniem - mówił w TVN24. dr hab. Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jak powiedział, "reżim pokazał w styczniu, że potrafi bardzo brutalnie się rozprawić z próbami powstania".
Prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego "Washington Post" po godzinie 4 nad ranem czasu lokalnego (po godzinie 10 w Polsce). Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji w Iranie.
- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział. Była to jego odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje dla tego, co pozostawi po sobie, wiąże z atakiem na Iran i dążeniem do zmiany reżimu.
- Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał. Nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.
Biały Dom, cytowany przez Reutersa, przekazał, że doniesienia o tym, iż Donald Trump ma wygłosić kolejne przemówienie do narodu w sobotę rano, są niedokładne.
Biały Dom przesunął też czas zbiórki dla dziennikarzy towarzyszących Trumpowi w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie z godz. 9 na 12 (z godz. 15 na 18 czasu polskiego).
Wcześniej portal Axios informował, że prezydent USA wystąpi w sobotni poranek.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że rozmawiał z szefem polskiej placówki w Teheranie. "Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem. Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - przekazał Sikorski.
Islamistyczny ruch palestyński Hamas potępił sobotni atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Hamas "z całym zdecydowaniem potępia amerykańsko-izraelską napaść na Islamską Republikę Iranu i oświadcza, że stanowi (ona) bezpośredni atak na cały region, a także zamach na jego bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność" - podano w komunikacie.
Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah ostrzegła z kolei, że wkrótce zacznie atakować amerykańskie bazy w odpowiedzi na ataki przypuszczone przez USA na Iran.
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii - podała państwowa agencja SANA.
Inne szczątki pocisków spadły na miasto Al-Kunajtira oraz w rejonie rzeki Jarmuk w prowincji Dara na południu Syrii - przekazali świadkowie cytowani przez Reutersa.
Izraelskie Siły Powietrzne udostępniły w mediach społecznościowych nagranie jednego z nalotów na Iran.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków.
Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju. Źródła w służbach bezpieczeństwa Iraku powiedziały agencji Reutera, że nad konsulatem USA w Irbilu przechwycono rakiety; zaatakowane zostały również siły amerykańskie stacjonujące w okolicach tego miasta. Wcześniej informowano o ataku na amerykańską bazę wojskową w Kurdystanie.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w sobotę o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W oświadczeniu podkreślił, że obecna eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich i musi się zakończyć.
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, "agresywnych operacji" przeciwko jego krajowi.
W cytowanym przez Reutersa oświadczeniu opublikowanym w komunikatorze Telegram podano też, że Aragczi przekazał partnerom z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu i Iraku, że Iran użyje wszystkich swoich zdolności obronnych i militarnych zgodnie z prawem do samoobrony.
Irańskie władze poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.
To pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.
NATO uważnie śledzi rozwój sytuacji w Iranie i regionie - powiedziała w sobotę rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
Izraelskie dowództwo podało, że w najbliższych godzinach i dniach powołanych zostanie łącznie około 70 tysięcy żołnierzy rezerwy, z których 50 tysięcy stawiło się już w bazach. Rezerwiści powołani zostaną głównie w celu wzmocnienia obrony powietrznej, obrony cywilnej oraz zabezpieczenia granic kraju.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w sobotę, że "najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie są ryzykowne". Podkreśliła, że Unia Europejska nałożyła na Iran sankcje i popiera rozwiązania dyplomatyczne w kwestii nuklearnej.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.
Izraelski urzędnik przekazał Reutersowi, że celem ataków USA i Izraela byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Iranu Masud Pezeszkian, ale rezultaty uderzeń są niejasne.
Reuters za źródłami irańskimi podaje, że kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji zginęło w izraelsko-amerykańskich atakach.
Według agencji Fars Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.
Według portalu Axios, Trump ma ponownie wygłosić orędzie do narodu w sobotę rano czasu amerykańskiego.
Irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że MSZ Iranu zapowiada ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.
Część personelu amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze jest ewakuowana – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ambasady amerykańskie na Bliskim Wschodzie wezwały personel i obywateli USA do schronienia się w bezpiecznym miejscu.
Władze Bahrajnu przekazały, że doszło do ataku rakietowego na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju, Manamie.
Stacja CNN informuje o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Według świadków agencji Reutersa syreny słychać w Kuwejcie.
Państwowe media w Bahrajnie informują o ataku rakietowym na obiekt wojskowy USA.
W związku z sytuacją w Iranie w sobotę rano głos zabrał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X."Nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa" - podkreślił.
Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że jest "na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie". "Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - napisał na X.
"Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - dodał.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił w sobotę, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną. Ocenił, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".
Premier Izraela Benjamin Netanjahu: rozpoczęliśmy operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu.
PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela – poinformował w sobotę rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
Rzecznik MSZ odnosząc się do tej sytuacji przypomniał, że resort od dłuższego czasu wydaje ostrzeżenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.- Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył Wewiór.Podkreślił, że resort monitoruje sytuację bezpieczeństwa na bieżąco.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w sobotę, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że na tę chwilę nie posiada informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski.
Izraelskie wojsko informuje, że rakiety z Iranu zostały wystrzelone w stronę Izraela
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik "New York Times".
"Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - red.) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - red.) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - red.)" - wyjaśnił "NYT".
Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.
"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.
Irański urzędnik przekazał Reutersowi, że Teheran przygotowuje się do odwetu. Według niego odpowiedź będzie miażdżąca.
Reuters powołując się na amerykańskiego urzędnika informuje, że ataki USA na Iran są przeprowadzane z powietrza i morza.
Irańska półoficjalna agencja Fars podaje, że eksplozje słychać było też między innymi w Isfahanie i Karadżu.
Izraelski urzędnik ds. obrony przekazał Reutersowi, że operacja Izraela w Iranie koordynowana z USA. "New York Times" i Associated Press podały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.
Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.
Reuters przekazał, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.
Irański urzędnik dla Reutersa: Ajatollaha Chameneia nie ma w Teheranie. Został przewieziony w bezpieczne miejsce.
Dzień dobry. Rozpoczynamy relację w tvn24.pl. Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.
