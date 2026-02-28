"Jedyne, czego chcę". Trump przemówił po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego "Washington Post" po godzinie 4 nad ranem czasu lokalnego (po godzinie 10 w Polsce). Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji w Iranie.

- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział. Była to jego odpowiedź na pytanie, jakie nadzieje dla tego, co pozostawi po sobie, wiąże z atakiem na Iran i dążeniem do zmiany reżimu.

- Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał. Nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.