Niemieckie miasta mierzą się z napływem uchodźców z Ukrainy

Dziennik "Bild" informuje, że każdego dnia wielu uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w Niemczech. Do tej pory przyjechało tam prawie 150 tysięcy osób. Niemiecki Związek Powiatów zaapelował o równomierne rozmieszczanie tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie kraju, by zapobiec przeciążeniu poszczególnych dzielnic i miast.

Jak opisuje "Bild" od wybuchu wojny w Ukrainie do Hamburga dotarło około dziewięć tysięcy osób z Ukrainy, a każdego dnia rejestruje się blisko tysiąc kolejnych. - Trafia do nas średnio 1,5 tysiąca uchodźców dziennie. Priorytetem dla nas było przygotowanie łóżek, do środy powinno ich być do dyspozycji siedem tysięcy, z czego cztery tysiące w obiekcie targów - powiedziała burmistrz Monachium Verena Dietl. I dodała: - Monachium powoli opanowuje sytuację.