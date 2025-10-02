Logo strona główna
Świat

Zbiórka po ataku w kościele. Pieniądze dostanie też rodzina napastnika

Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]
Kościół mormoński w amerykańskim stanie Michigan uruchomił zbiórkę dla ofiar niedzielnego ataku na ich świątynię. Część zebranych środków zostanie przekazana dla rodziny napastnika. - Powinniśmy troszczyć się o wdowy i sieroty (...) tu też jest rodzina, która straciła ojca. (…) Nie sądzę, żeby byli winni" - uzasadnił inicjator zbiórki i jeden z wiernych kościoła. 
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę 40-letni Jacob Sanford podpalił kościół mormoński w stanie Michigan i strzelał do uczestników nabożeństwa.
  • W ataku zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych. Nie żyje również napastnik.
  • Po tragicznym wydarzeniu wierni uruchomili zbiórkę dla ofiar ataku oraz rodziny sprawcy.

Do ataku doszło w kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w miejscowości Grand Blanc w stanie Michigan na północny-zachód od Detroit. 40-letni Thomas Jacob Sanford wjechał w świątynię, podpalił ją i zaczął strzelać do uczestników nabożeństwa. Zginęły cztery osoby, osiem zostało rannych, a obiekt doszczętnie spłonął. Napastnik został zastrzelony przez interweniujących funkcjonariuszy.

Staranował autem wejście do świątyni i zaczął strzelać. Są ofiary
Kongregacja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS) zorganizowała zbiórkę pieniędzy nie tylko dla ofiar tragicznego wydarzenia. Część zebranych środków ma trafić również do rodziny sprawcy.

Jak poinformował "Washington Post", do środy ok. 5 tys. ofiarodawców zgromadziło około 200 tys. dolarów. W akcie niezwykłego współczucia kongregacja postanowiła wesprzeć także żonę Sanforda oraz jego syna.

Źródło: Reuters

Zbiórka dla ofiar i rodziny napastnika

Zbiórkę pieniędzy zainicjował Dave Butler, jeden z wiernych. Swoją motywację wyjaśnił słowami: "List Jakuba mówi, że powinniśmy troszczyć się o wdowy i sieroty. Właśnie zwróciłem uwagę, że jest tu też rodzina, która straciła ojca (…) Nie sądzę, żeby byli winni".

Darczyńcy wyrazili empatię wobec rodziny sprawcy. "Żona i dzieci z pewnością przeżywają żałobę. Będą musieli zmierzyć się z trudnościami finansowymi i traumą" – głosi wpis na stronie internetowej organizatorów zbiórki.

Syn Sanforda cierpi na wrodzony hiperinsulinizm, chorobę powodującą niebezpieczne spadki poziomu cukru we krwi.

Ojciec napastnika podziękował za okazane wsparcie. – Nasza rodzina bardzo teraz cierpi. Nie potrafię znaleźć słów, by wyrazić naszą wdzięczność, ale w końcu nadejdzie odpowiedni czas – wyznał.

Religioznawca Dan McClellan zauważył, że "radykalne przejawy przebaczenia" są typowe dla społeczności LDS. – Chowanie urazy jest jak trzymanie się rozżarzonego węgla z zamiarem rzucenia nim w kogoś innego. To rani ciebie bardziej niż jego – uważa McClellan.

Kim był napastnik?

Sanford był żołnierzem piechoty morskiej i weteranem wojny w Iraku. Według rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, dyrektor FBI Kash Patel poinformował, iż mężczyzna "nienawidził ludzi wyznania mormońskiego". Na kilka dni przed atakiem porównywał ich do Antychrysta.

Gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer informowała, że badane są okoliczności ataku i motyw, którym kierował się napastnik. Zaapelowała również o powstrzymanie się od teoretyzowania. - W tym momencie spekulacje są bezużyteczne, a mogą być wręcz niebezpieczne – powiedziała Whitmer.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP, NBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica