Świat

"Żołnierze przekroczyli granicę w kilku miejscach". Weszli do Libanu

Berut, Liban (03.03.2026)
Porównanie sił Iranu i USA
Źródło: TVN24
Sytuacja na Bliskim Wschodzie po izraelsko-amerykańskim ataku pozostaje napięta. Armia Izraela rozpoczęła działania na południu Libanu, w ramach "wzmocnienia wysuniętej obrony". Stany Zjednoczone zarządziły natomiast ewakuację części swojego personelu w regionie. Najnowsze informacje o wydarzeniach w regionie i ich konsekwencjach przekazujemy w TVN24 oraz na tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Iran potwierdził śmierć Alego Chameneiego oraz wysoko postawionych urzędników reżimu. Rada Przywódcza będzie tymczasowo zastępować przywódcę.
  • Po tym, jak USA i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie.
  • W poniedziałek siły Izraela poinformowały o rozpoczęciu ofensywy na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek Liban podał, że siły Izraela wkroczyły do kraju.
  • Dotychczas w konflikcie z Iranem zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Straty poniosło również wojsko Kuwejtu - życie straciło dwóch ich żołnierzy. Z kolei Czerwony Półksiężyc informował, że ataki w Iranie zabiły 555 osób.
  • W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
  • Prezydent USA Donald Trump przewidywał, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej". W innym wystąpieniu mówił, że USA planowały cztery-pięć tygodni, ale są gotowe na dłuższą operację.
  • W TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone wydarzeniom na Bliskim Wschodzie.
5 minut temu

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział, że jego kraj przygotowuje się do czarterowania rejsów, by umożliwić powrót najbardziej potrzebującym obywatelom z krajów Bliskiego Wschodu odczuwających skutki amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.Minister wyjaśnił, że spośród około 400 tys. obywateli Francji w 12 krajach Bliskiego Wschodu dotkniętych konfliktem co najmniej 25 tys. było tam przejazdem. Liczba 400 tysięcy obejmuje też osoby, które mieszkają w tych krajach na stałe, np. są to osoby z podwójnym obywatelstwem.

10:07

Po wylądowaniu Airbusa przewożącego polskich turystów z Dubaju w Poznaniu, piloci samolotu przybili sobie piątkę. Moment radości po udanym locie uchwyciły kamery naszych reporterów.

Lądowanie samolotu w Poznaniu
Lądowanie samolotu w Poznaniu
Źródło: TVN24
10:01
WAŻNE

Liczba ofiar śmiertelnych ataków USA i Izraela na Iran wzrosła do 787 - poinformowały irańskie media państwowe, powołując się na dane Czerwonego Półksiężyca.

09:58

Władze emiratu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ugasiły pożar, który wybuchł po strąceniu drona przez obronę powietrzną w strefie przemysłowej – poinformowało biuro prasowe tamtejszych władz.

09:54

Izraelskie wojsko przeprowadziło naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. Nad miastem unosi się gęsty dym. Armia Izraela wydała również nowe nakazy ewakuacji dla dziesiątek miejscowości w Libanie, w tym dla dwóch dzielnic na południu stolicy.

Izraelskie ataki na Bejrut
Izraelskie ataki na Bejrut
Źródło: AFP/East News
09:37
WAŻNE

Jak informuje TVN24, samolot z turystami wracającymi z Dubaju wylądował na lotnisku w Poznaniu.

Lądowanie samolotu w Poznaniu
Lądowanie samolotu w Poznaniu
Źródło: TVN24
09:36

Francja planuje wysłać na Cypr systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej po tym, jak brytyjska baza lotnicza na wyspie została zaatakowana przez drony - podała półoficjalna agencja informacyjna Cyprus News Agency (CNA).Według CNA Francja zamierza wysłać na Cypr wspomniane systemy oraz fregatę. Jak podano, prezydent Emmanuel Macron przekazał tę informację prezydentowi Cypru Nikosowi Christodoulidesowi. Anonimowe źródło w rządzie Cypru potwierdziło te doniesienia.

09:22

W Teheranie i innych miastach Iranu we wtorek rano słychać było eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były "potężne", ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.

Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o około 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym około 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.

09:10
WAŻNE

Libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji wzdłuż granicy - podał Reuters, powołując się na świadków.

09:03
WAŻNE

Izraelscy żołnierze przekroczyli granicę z Libanem w kilku miejscach - przekazał Reutersowi libański urzędnik.

08:58

Chiny respektują "uzasadnione prawo Iranu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej" – przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ, wzywając jednocześnie do zaprzestania działań wojskowych USA i powrotu do rozmów oraz negocjacji.

Rzeczniczka Mao Ning podkreśliła podczas briefingu prasowego, że amerykańskie ataki na Iran "w trakcie trwających negocjacji naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe zasady stosunków międzynarodowych".

08:49
WAŻNE

13 członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych w poniedziałek przez USA i Izrael w prowincji Kerman – podał Reuters powołując się na irańskie media państwowe.

08:43

Pierwszy samolot z Dubaju wylądował już w Polsce. Więcej o tym jak wyglądał powrót turystów do kraju przeczytasz na tvn24.pl

Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce

08:35

"Zapasy amunicji Stanów Zjednoczonych, klasy średniej i średnio wysokiej, nigdy nie były wyższe czy lepsze - jak mi dzisiaj powiedziano: mamy praktycznie nieograniczone jej zapasy" - napisał we wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Dodał, że w związku z tym "wojny mogą 'trwać bez końca' i z sukcesami, przy korzystaniu jedynie z tych zapasów". 

08:29

Rzecznik armii Izraela oświadczył, że wysłanie przez nich sił lądowych do Iranu jest mało prawdopodobne i nie byłoby praktyczne - podał Reuters.

08:27

W regionie Gerash w Iranie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,3 w skali Richtera – poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząsy odnotowano na głębokości 10 kilometrów.

08:00
WAŻNE

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" – przekazała armia w oświadczeniu cytowanym przez AFP.

07:54

Obóz irańskiej kurdyjskiej grupy opozycyjnej w irackim Kurdystanie został zaatakowany dronem – poinformował Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

07:46
WAŻNE

Departament Stanu USA nakazał opuszczenie Kataru i Kuwejtu personelowi rządowemu niepełniącemu kluczowych funkcji oraz członkom ich rodzin - podał Reuters.

07:41

Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że obecnie nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio pomóc obywatelom Stanów Zjednoczonych w opuszczeniu Izraela. ​

07:35

Ze względu na sytuację bezpieczeństwa w regionie francuskie linie lotnicze Air France odwołały wszystkie loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju oraz Rijadu aż do 5 marca włącznie - podał Reuters.

07:27

Ambasada USA w Kuwejcie poinformowała we wpisie na platformie X, że pozostanie zamknięta do odwołania.​

07:26

Inny z powracających do Polski turystów z Dubaju przekazał, że "prawie żaden bagaż nie przyleciał" razem z nimi. - Czekaliśmy w kolejce, żeby zgłosić zaginiony bagaż - dodał. Jak tłumaczył, w Dubaju odbywał lot transferowy. - Byliśmy tylko z tym, co mieliśmy przy sobie. Bagaże do nas tam nie dotarły, tutaj do samolotu też nie dotarły, ale podobno gdzieś są - zaznaczył.

Polak po powrocie z Dubaju: prawie żaden bagaż nie przyleciał
Polak po powrocie z Dubaju: prawie żaden bagaż nie przyleciał
Źródło: TVN24
07:17

Na warszawskie Lotnisko Chopina przylecieli polscy turyści z Dubaju. O tym, jak wyglądał powrót do kraju, opowiadał pan Paweł. - Informację otrzymałem na godzinę przed wylotem - mówił.​

Pan Paweł o powrocie z Dubaju: ludzie nie wierzyli, że samolot wystartuje
07:04

Jeden z członków irańskiego Zgromadzenia Ekspertów – organu odpowiedzialnego za wybór najwyższego przywódcy – powiedział, że wyłonienie następcy ajatollaha Alego Chameneiego "nie potrwa długo" - podała agencja ISNA.

06:57

Pięciu członków irańskich Strażników Rewolucji zginęło w wyniku ataków przeprowadzonych przez USA i Izrael – poinformował Reuters za agencją ISNA. 

06:55

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Na poniższej mapie na czerwono oznaczono państwa, do których nie zaleca się wyjeżdżać.

MSZ odradza podróże do tych państw
MSZ odradza podróże do tych państw
Źródło: TVN24
Uzbrojeni mężczyźni widoczni na pogrzebie bojowników irackiej szyickiej organizacji terrorystycznej Kata'ib Hezbollah, którzy zginęli w nalotach w Bagdadzie w Iraku, 2 marca 2026 r.

Co dalej z irańskim reżimem? Oglądaj TVN24

Uzbrojeni mężczyźni widoczni na pogrzebie bojowników irackiej szyickiej organizacji terrorystycznej Kata'ib Hezbollah, którzy zginęli w nalotach w Bagdadzie w Iraku, 2 marca 2026 r.
Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AFP/East News

IranIzraelUSADonald TrumpBenjamin NetanjahuDubajZEAAjatollah Ali ChameneiBahrajnKuwejt
