"Żołnierze przekroczyli granicę w kilku miejscach". Weszli do Libanu

W Teheranie i innych miastach Iranu we wtorek rano słychać było eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były "potężne", ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.

Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o około 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym około 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.