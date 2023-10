"Ukryte ofiary" ataku na Izrael. Hamas "nie rozróżnia krwi żydowskiej od arabskiej"

Od 7 października gdy Hamas zaatakował Izrael, zginęło co najmniej 17 Beduinów zamieszkujących w Izraelu - informuje "New York Times". I nazywa przedstawicieli tych koczowniczych plemion "ukrytymi ofiarami" tej wojny. Bo - jak twierdzi jedna z wolontariuszek, cytowana przez dziennik - trudy życia i śmierć Beduinów "niestety nie są zauważane". Dodaje przy tym, że Hamas "nie rozróżnia krwi żydowskiej od krwi arabskiej".

7 października, kiedy Hamas zaatakował Izrael, zginęło ponad 1400 obywateli tego kraju. Po tym "morderczym szaleństwie", jak określa to "New York Times", uwaga świata skupiła się na społecznościach żydowskich znajdujących się w pobliżu Strefy Gazy, gdzie mieszkało wiele ofiar. Jednak, jak zauważa nowojorski dziennik, okrucieństwa dopuszczano się także wobec jednej z "bardziej ukrytych mniejszości w Izraelu", Beduinów, koczowniczych plemion krajów arabskich, ale także Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

"New York Times" pisze, że w atakach Hamasu od 7 października zginęło co najmniej 17 Beduinów. Większość z nich pochodziła z wiosek na pustyni Negew oraz znajdujących się w pobliżu miasta Rahat na południu Izraela, które stanowi główne skupisko Beduinów zamieszkujących ten kraj.

"Rakiety i kule nie dyskryminują"

W następstwie ataków wielu Beduinów, zamieszujących najczęściej zubożałe izraelskie gospodarstwa, straciło środki do życia, a do tego ich domy zostało splądrowane, co spowodowało ogromne trudności dla i tak już borykającej się z problemami społeczności - pisze dalej "New York Times". "Wiele osób jest bez pracy. Ludzie się boją" - przyznaje doktor Fraiha.