"Amerykanie pomogli najwięcej i dlatego powinni zarobić najwięcej". Zełenski odpowiada Trumpowi

Apelował, że pozostałe zasoby surowców na Ukrainie wymagają pilnej ochrony. - Musimy zatrzymać Putina i chronić to, co mamy - bardzo bogaty (w minerały - red.) obwód dniepropietrowski. Bardzo dużo (surowców - red.) znajduje się w centralnej i zachodniej Ukrainie. Niestety straciliśmy węgiel, ale wiem, że oni (Rosjanie - red.) również ponieśli duże straty, ponieważ nie wiedzieli, co zrobić z kopalniami i wiele z nich zalali - poinformował szef państwa ukraińskiego.

Zełenski apeluje do Trumpa

- Wydaje mi się, że (prezydent USA Donald - red.) Trump może powiedzieć Putinowi: "Słuchaj, właśnie zabrałeś biliony, to tak nie działa. Musisz oddać to, co należy do innego kraju" - powiedział Zełenski.