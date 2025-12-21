Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump "zwiększa presję" na Wenezuelę. Kolejne przejęcie tankowca

tankowiec, Wenezuela
Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA
Źródło: Venezuela government TV
Straż przybrzeżna USA, wspierana przez Departament Wojny, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli - przekazała sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kristi Noem i zapowiedziała, że "Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami". To już drugie w tym miesiącu zatrzymanie statku w tym rejonie. Władze w Caracas oświadczyły, że "czyny te nie pozostaną bezkarne".
Kluczowe fakty:
  • Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami.
  • Po raz pierwszy siły USA zatrzymały tankowiec u wybrzeży Wenezueli 10 grudnia. Donald Trump mówił wówczas, że statek zajęto "z bardzo ważnego powodu", nie podając jednak szczegółów.
  • Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kristi Noem potwierdziła w sobotę kolejne przejęcie.

>> "Czy USA uderzą na Wenezuelę? Cztery scenariusze" w TVN24+

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 milionów dolarów. O zajęciu poinformował prezydent Donald Trump. Od momentu pierwszego przejęcia eksport ropy z Wenezueli gwałtownie spadł.

Na polecenie straży przybrzeżnej u wybrzeży tego państwa zatrzymano kolejny tankowiec w tym miesiącu. Amerykańskie służby miały wejść na pokład statku - przekazała agencja AP. Informacje potwierdziła później sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kristi Noem.

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie

We wtorek prezydent USA ogłosił "blokadę" objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył też, że reżim Nicolasa Maduro - to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". 

"Znajdziemy was i powstrzymamy"

"W akcji przed świtem, 20 grudnia, Straż Przybrzeżna USA, wspierana przez Departament Wojny, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie" - przekazała Kristi Noem w oświadczeniu.

"Znajdziemy was i powstrzymamy" - dodała. Do wpisu dołączyła nagranie z przeprowadzonej akcji.

Rząd Wenezueli odpowiada

Caracas w odpowiedzi zapowiedziało, że czyny te "nie pozostaną bezkarne" i zobowiązało się do podjęcia "wszelkich odpowiednich działań, w tym złożenia skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ, innych organizacji wielostronnych oraz rządów państw świata". 

"Wenezuela potępia i odrzuca kradzież i uprowadzenie kolejnej prywatnej jednostki transportującej ropę, jak również siłowe zniknięcie jej załogi dokonane przez personel wojskowy Stanów Zjednoczonych Ameryki na wodach międzynarodowych" - głosi oświadczenie. Rząd wenezuelski nazwał zdarzenie "poważnym aktem piractwa międzynarodowego".

"Trump zwiększa presję na Wenezuelę"

"Brytyjska firma zajmująca się zarządzaniem ryzykiem na morzu przekazała, że statek to prawdopodobnie Centuries, pływający pod banderą Panamy, który został przechwycony na wschód od Barbadosu na Morzu Karaibskim" - przekazała agencja Reutera.

Jeremy Paner, były śledczy OFAC (Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych), powiedział w rozmowie z agencją, że statek "nie został objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone".

- Przejęcie statku, który nie jest objęty sankcjami USA, oznacza dalsze zwiększenie presji Trumpa na Wenezuelę – stwierdził. W jego ocenie "jest to również sprzeczne z oświadczeniem Trumpa, że Stany Zjednoczone nałożą blokadę na tankowce objęte sankcjami".

Napięte relacje USA-Wenezuela 

Od wielu tygodni obserwujemy eskalację konfliktu USA i Wenezueli. Waszyngton oskarża przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

Według różnych wyliczeń już co najmniej 104 osoby zginęły w ramach kampanii administracji Trumpa przeciw kartelom narkotykowym na Karaibach i wschodnim Pacyfiku. Amerykanie zgromadzili również w regionie znaczne siły wojskowe. Caracas w odpowiedzi rozmieścił sprzęt wojskowy na wybrzeżu kraju, w tym rosyjski system rakietowy.

W wywiadzie telefonicznym dla NBC News w czwartek (piątek w Polsce) prezydent USA Donald Trumpa powiedział, że nie wyklucza możliwości wojny z Wenezuelą. Na pytanie czy uważa, że przeprowadzane ataki mogą doprowadzić do takiej wojny, Trump odparł, że to możliwe. Dodał, że nastąpią również kolejne przejęcia tankowców.

OGLĄDAJ: Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli
pc

Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENRY CHIRINOS

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSADonald Trump
Czytaj także:
Wypadek motocyklisty pod Warszawą
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia
WARSZAWA
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
BIZNES
imageTitle
Piotr Lisek zadebiutował w KSW. Został błyskawicznie znokautowany
EUROSPORT
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
METEO
Pożar hali samochodowej
Nocą spłonęła hala. "Złożyła się do środka"
WARSZAWA
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
BIZNES
wypadek na A4
Śmiertelny wypadek na końcu korytarza życia
Polska
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Przewidywany skład Barcelony na hitowy mecz. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
imageTitle
Szalona końcówka meczu NBA. To trzeba zobaczyć
EUROSPORT
Jeffrey Epstein z nieznanymi kobietami. Zdjęcia udostępnione przez demokratów w związku ze zbliżającym się terminem ujawnienia akt
Zniknęła część ujawnionych dokumentów. W tym zdjęcie, na którym widać Trumpa
Świat
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
METEO
imageTitle
Dojrzały jak zwykle. Młody Polak nie szukał taniej wymówki
EUROSPORT
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Pogrzeb tragicznie zmarłej Danusi. Jelenia Góra pogrążona w żałobie
Polska
imageTitle
Ostatni sprawdzian przed Turniejem Czterech Skoczni. O której kwalifikacje i konkurs w Engelbergu?
EUROSPORT
William i George w ośrodku Passage w Londynie
Jako dziecko był tu z księżną Dianą. William pokazał synowi ważne miejsce
Świat
Mróz, zimno, zima
Dziś rozpoczyna się astronomiczna zima
METEO
50 min
pc
Perfekcyjnie ubrany król. Luksus, który kosztował fortunę
Sekcja Archeo
Portugalska policja
W ręce miał młotek. Próbował zaatakować kandydata na prezydenta
Świat
Cieśnina Sund
Awaria rosyjskiego statku na Bałtyku. Jednostkę obserwują szwedzkie służby
Świat
imageTitle
Stochowi poprawił się humor. "Zrobiłem kroczek do przodu"
EUROSPORT
Według szacunków przez Antwerpię przechodzi 80 procent światowego handlu diamentami
"Złodzieje z Luwru musieli mieć kreta". On nie miał. Skok na diamenty planował trzy lata
Wanda Woźniak
Michał Urbaniak - Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival 2024
Był symbolem "naszego największego sukcesu". "Każdy chciał z nim grać"
Kultura i styl
Strefa Gazy
Co dalej z rozejmem w Strefie Gazy? Witkoff o "rychłym" powołaniu Rady Pokoju
Świat
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Cyberatak na serwery rządu i dotarcie do ważnych danych. Jest podejrzany
Świat
Michał Urbaniak
Nie żyje ikona polskiego jazzu, atak na polski konsulat, ostrzeżenie dla klientów banku
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz 6 min
pc
Sidney Polak po 35 latach wyrzucony przez SMS. "Nic tego nie usprawiedliwia"
Piotr Jacoń
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
METEO
imageTitle
Znamy finalistów Scottish Open. Młody Chińczyk nadal zachwyca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica