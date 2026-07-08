Zdjęcie-symbol. Ameryka ma deja vu

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W artykule opublikowanym w "The Guardian" pisarka i profesorka literatury amerykańskiej Sarah Churchwell zauważa, że Stany Zjednoczone powstały w 1776 roku, ale po raz pierwszy zobaczyły swoje oblicze dopiero 63 lata później. To wtedy do amerykańskich miast dotarła dagerotypia, czyli pierwsza szeroko dostępna forma fotografii. "Można by rzec, że w tamtym momencie, gdy Stany Zjednoczone po raz pierwszy spojrzały sobie w twarz, narodziły się na nowo" - pisze Churchwell.

Ameryka - dodaje - zawsze rozumiała samą siebie, tworzyła swój mit i sprzedawała się poprzez obraz.