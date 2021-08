Apel o pomoc dziennikarzom z Afganistanu. "Teraz ich życie jest bardzo zagrożone"

W liście otwartym do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa dziennikarze reprezentujący takie tytuły, jak "Der Spiegel", agencja informacyjna DPA i "Frankfurter Allgemeine Zeitung", podkreślili, że obawiają się o życie afgańskich kolegów po fachu, którzy przez 20 lat pomagali w tworzeniu materiałów dla niemieckich czytelników. Wezwali przedstawicieli władz do umożliwienia wjazdu afgańskim pracownikom mediów do kraju, na wzór programu stworzonego dla tłumaczy, którzy pomagali niemieckiemu wojsku.

Sytuacja w Afganistanie - apel dziennikarzy

Prezydent Afganistanu wyjechał z kraju

Po tym, jak w niedzielę talibowie dotarli do Kabulu - początkowo nie wchodząc do miasta - pojawiły się doniesienia o negocjacjach w sprawie przejęcia władzy. Wkrótce zaczęto też spekulować o losach afgańskiego prezydenta Aszrafa Ghaniego. Wieczorem on sam wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przekazał, że opuścił kraj, by uniknąć rozlewu krwi po tym, jak talibowie wkroczyli do jego siedziby w Kabulu. Jak tłumaczył, wyjechał, chcąc uniknąć starć z talibami, które mogłyby zagrozić milionom mieszkańców Kabulu. Ghani nie zdradził, gdzie obecnie przebywa. Większość źródeł twierdziła, że udał się do Tadżykistanu, a potem Omanu, ale wieczorem stacja Al-Dżazira podała, że wraz z żoną i kilkoma bliskimi współpracownikami poleciał do Taszkientu, stolicy Uzbekistanu.