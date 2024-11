Żebrały o jedzenie, bo nie mogą pracować. Trafiły za to za kraty i przeżyły piekło

Nowe przepisy wprowadzone przez talibów w Afganistanie umożliwiają osadzanie w więzieniach kobiet, które z powodu zakazu pracy są zmuszone do żebrania. Drakońskie prawo uderza też w dzieci. Afganki, które wyszły z aresztu, opowiedziały o nieludzkim traktowaniu ich przez strażników.

Od sierpnia 2021 roku, kiedy talibowie przejęli władzę, większość płatnej pracy jest zabroniona kobietom. Doprowadziło to do znacznego wzrostu ubóstwa. W maju tego roku talibowie wprowadzili przepisy zakazujące żebrania na ulicach "zdrowym ludziom", którzy mają wystarczająco pieniędzy na jednodniowe wyżywienie.

"Boję się, że znowu mnie aresztują"

Jedną z rozmówczyń jest 32-letnia Zahra, matka trójki dzieci. Kobieta przeniosła się do Kabulu i zaczęła żebrać o jedzenie po tym, jak jej mąż - były żołnierz - zaginął po przejęciu władzy przez talibów. Wcześniej zgłosiła się po pomoc w wyżywieniu dzieci do państwowego urzędu, ale spotkała się z odmową. - Urzędnik kazał mi usiąść przy piekarni i liczyć na to, że ktoś mi coś da - powiedziała.