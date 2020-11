Postrzelili ją i pocięli nożem. Bo miała pracę

W ataku Chatera nie tylko straciła wzrok, ale także karierę zawodową, o którą walczyła. Kilka miesięcy temu dołączyła do policji w Ghazni w wydziale przestępczym. - Żałuję, że nie służyłam w policji przez co najmniej rok. Gdyby przytrafiło mi się to później, byłoby mniej bolesne. Stało się to za wcześnie (...) Pracowałam i żyłam swoim marzeniem tylko przez trzy miesiące - powiedziała Reutersowi.