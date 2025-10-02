Włoska policja. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

21 prac prezentowanych jako dzieła Salvadora Dalego i uznanych za sfałszowane skonfiskowali w środę karabinierzy w Parmie na wystawie prac hiszpańskiego artysty.

Do konfiskaty doszło na otwartej w sobotę ekspozycji "Dali: między sztuką a mitem", na której prezentowano 120 dzieł. Autentyczność niektórych zakwestionowała fundacja imienia artysty.

Interwencja karabinierów w Palazzo Tarasconi w Parmie Źródło: X/_Carabinieri_

Skonfiskowane dzieła Dalego

Komendant oddziału karabinierów do spraw ochrony dziedzictwa kultury Diego Polio poinformował, że po sygnale otrzymanym od hiszpańskiej fundacji i na wniosek włoskiego sądu skonfiskowane zostały prace, których autentyczność nie jest jasna.

Zaznaczył, że wcześniej, od stycznia do lipca tego roku, były one wystawiane w Rzymie.

Na mocy dekretu dokonano sądowego zajęcia między innymi rysunków i różnych przedmiotów przypisywanych artyście.

Organizator ekspozycji, na której doszło do interwencji karabinierów, wyraził gotowość współpracy z siłami porządkowymi, by zweryfikować autentyczność prac.

Wystawa jest dalej otwarta. Prezentowana jest w Palazzo Tarasconi w Parmie.

