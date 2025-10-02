21 prac prezentowanych jako dzieła Salvadora Dalego i uznanych za sfałszowane skonfiskowali w środę karabinierzy w Parmie na wystawie prac hiszpańskiego artysty.
Do konfiskaty doszło na otwartej w sobotę ekspozycji "Dali: między sztuką a mitem", na której prezentowano 120 dzieł. Autentyczność niektórych zakwestionowała fundacja imienia artysty.
Skonfiskowane dzieła Dalego
Komendant oddziału karabinierów do spraw ochrony dziedzictwa kultury Diego Polio poinformował, że po sygnale otrzymanym od hiszpańskiej fundacji i na wniosek włoskiego sądu skonfiskowane zostały prace, których autentyczność nie jest jasna.
Zaznaczył, że wcześniej, od stycznia do lipca tego roku, były one wystawiane w Rzymie.
Na mocy dekretu dokonano sądowego zajęcia między innymi rysunków i różnych przedmiotów przypisywanych artyście.
Organizator ekspozycji, na której doszło do interwencji karabinierów, wyraził gotowość współpracy z siłami porządkowymi, by zweryfikować autentyczność prac.
Wystawa jest dalej otwarta. Prezentowana jest w Palazzo Tarasconi w Parmie.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/_Carabinieri_