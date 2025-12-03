Logo strona główna
Rzeszów

Wypadek śmigłowca, nie żyją dwaj bracia. Są wyniki sekcji

W wypadku zginęły dwie osoby
Gęsta mgła przyczyną tragedii śmigłowca na Podkarpaciu? Okoliczności tragedii wyjaśnia komisja lotnicza
Źródło: TVN24
Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci braci, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca na Podkarpaciu. Lecieli z Krosna, rozbili się w lesie w miejscowości Cierpisz koło Rzeszowa.

Sekcje przeprowadzono we wtorek 2 grudnia. "Wstępne wyniki wykazały niemal identyczne obrażenia - liczne złamania kości czaszki, uraz czaszkowo-mózgowy oraz złamania żeber połączone z uszkodzeniem wielu narządów wewnętrznych. Biegły ocenił je jako urazy wielonarządowe. Z ustaleń wynika, że śmierć obu mężczyzn nastąpiła natychmiastowo" - przekazał Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Jak dodał, podczas sekcji pobrano także krew i płyny ustrojowe do dalszych badań toksykologicznych, których wyniki będą stanowiły "istotny element prowadzonego postępowania". 

Wypadek śmigłowca, zginęli dwaj bracia

Do wypadku z udziałem czteroosobowego helikoptera Robinson R44 doszło w miejscowości Cierpisz, niedaleko Rzeszowa, w terenie zalesionym, około 700 metrów na północ od asfaltowej drogi pomiędzy Malawą a Wolą Rafałowską. Zginęli dwaj bracia - Mariusz i Krzysztof Supersonowie, mieszkańcy powiatu przeworskiego, właściciele firmy SupFol.

Dwóch braci zginęło w katastrofie śmigłowca. "Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwóch braci zginęło w katastrofie śmigłowca. "Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie"

- Na miejscu panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, gęsta mgła ograniczała widzialność do kilkunastu metrów - przekazała zastępca prokuratora okręgowego w Rzeszowie prokurator Katarzyna Drupka.

Miejsce katastrofy śmigłowca
Miejsce katastrofy śmigłowca
Źródło: KP PSP w Łańcucie

Najbardziej prawdopodobna hipoteza

Zaznaczyła, że przeprowadzone dotychczas czynności nie pozwoliły na ustalenie przyczyny zdarzenia. Jednym z czynników branych pod uwagę są bardzo trudne warunki atmosferyczne, w jakich odbywał się lot.

- Najbardziej prawdopodobną hipotezą są bardzo złe warunki atmosferyczne i ich wpływ na pracę silnika, bo tutaj wilgoć też ma znaczenie, albo po prostu zła widoczność, która spowodowała, że pilot stracił orientację i zakończyło się to tragicznie - powiedziała prokurator Drupka.

Lecieli z Krosna

Z ustaleń wynika, że śmigłowiec leciał z Krosna, z międzylądowaniem w miejscowości Zagorzyce, a następnie kontynuował lot w kierunku Przeworska.

- Na wysokości miejscowości Malawa helikopter niespodziewanie zboczył z kursu w kierunku północnym i lecąc lekkim łukiem, tracąc wysokość, zaczął zahaczać o czubki drzew, a następnie, obniżając ciągle lot, około godziny 15.35 rozbił się w lesie - zrelacjonowała prokurator Drupka.

Miejsce katastrofy śmigłowca
Miejsce katastrofy śmigłowca
Źródło: KP PSP w Łańcucie

Służby zostały zawiadomione o wypadku o godzinie 15.50, a o 16.07 na miejsce przybyły pierwsze zastępy straży pożarnej. Ze względu na brak możliwości dojazdu do helikoptera strażacy z ręcznymi gaśnicami udali się na miejsce wypadku.

- Zastali tam palący się wrak helikoptera oraz ciała dwóch mężczyzn. Śmierć na miejscu poniosło dwóch mieszkańców powiatu przeworskiego - dodała prokurator.

Zwróciła uwagę, że bezpośredni dojazd na miejsce samochodami osobowymi był niemożliwy z uwagi na nachylenie terenu i błotniste podłoże, w związku z tym transport funkcjonariuszy straży pożarnej, policji, żołnierzy WOT odbywał się quadami i specjalistycznym sprzętem.

Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Źródło: KW PSP w Rzeszowie

Kompleksowa opinia za kilka miesięcy

Oględziny miejsca wypadku pod nadzorem prokuratora, m.in. z udziałem członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), rozpoczęły się następnego dnia rano. W ciągu 30 dni od dnia wypadku powinna ona wydać wstępną opinię dotyczącą zdarzenia, a następnie w ciągu około dwóch miesięcy sporządzić kompleksową opinię.

- Na miejscu znaleziono dokumenty wskazujące na to, że dzień przed zdarzeniem, tj. 29 listopada, helikopter przeszedł pozytywnie przegląd techniczny w specjalistycznej firmie - podała prokurator Drupka.

Równolegle policja przesłuchiwała świadków, zabezpieczyła niezbędną dokumentację związaną z helikopterem, pilotem i przebiegiem lotu.

Na miejscu z wraku pobrane zostały także próbki paliwa i oleju, a spalony wrak helikoptera został zabezpieczony do ewentualnych dalszych badań.

W wypadku zginęły dwie osoby
W wypadku zginęły dwie osoby
Źródło: KW PSP w Rzeszowie
Klatka kluczowa-64077
Gęsta mgła przyczyną tragedii śmigłowca na Podkarpaciu? Okoliczności tragedii wyjaśnia komisja lotnicza
Źródło: TVN24
Źródło: Google Maps
pc

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl/PAP/TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Rzeszowie

