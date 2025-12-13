Logo strona główna
Rzeszów

Martwy wilk z raną postrzałową na prywatnej posesji. Tego dnia było polowanie

wilk shutterstock_1200490126
Wilki widziane z bliska
Źródło: Kontakt24/ Leśny Kawaler
Martwy wilk znaleziony na posesji w Tylawie (Podkarpackie) zginął od strzału z myśliwskiej broni - poinformowała prokuratura. Tego dnia w okolicy odbywało się polowanie.

"Wykonano oględziny zewnętrzne i sekcję zwierzęcia, a z uzyskanej opinii wynika, że zostało postrzelone z broni myśliwskiej" - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Martwego wilka znaleziono 7 grudnia na jednej z prywatnych posesji w Tylawie w powiecie krośnieńskim. Tego dnia - jak ustalili śledczy - na terenie obwodu łowieckiego numer 186 (sąsiadującego z miejscem odnalezienia zwłok zwierzęcia) prowadzone było polowanie zbiorowe jednego z kół łowieckich.

"Zachodzi prawdopodobieństwo, że do postrzału doszło w czasie tego polowania" - przekazała prokurator Kolendowska-Matejczuk. Jak dodała, dotychczas nie ustalono osoby, która oddała strzał.

Na ciele wilka znaleziono ślady po postrzale (zdjęcie ilustracyjne)
Na ciele wilka znaleziono ślady po postrzale (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Krośnie nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 9 grudnia o czyn z artykułu 35 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W sprawie zabezpieczono dokumentację związaną z organizacją polowania oraz fotopułapki należące do koła łowieckiego zlokalizowane w pobliżu miejsca odnalezienia wilka.

"Postępowanie dowodowe jest w toku. Dalsze informacje, na obecnym jego etapie, nie będą udzielane" - przekazała rzeczniczka.

Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Wilki pod ochroną

Wilki objęte są w Polsce całkowitą ochroną na terenie całego kraju od 1998 roku. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, płoszenie, niepokojenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników. Za zabicie wilka grozi do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska pomogła im skolonizować Europę. Co teraz?

Polska pomogła im skolonizować Europę. Co teraz?

"W związku z głośnymi atakami wilków" chcą do nich strzelać. Przyrodnik: to może tylko pogorszyć sytuację

"W związku z głośnymi atakami wilków" chcą do nich strzelać. Przyrodnik: to może tylko pogorszyć sytuację

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PodkarpacieWilkProkuraturazwierzętaPolicjaPrzemoc wobec zwierząt
