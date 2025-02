Akt oskarżenia po ataku na 12-latkę w Rzeszowie

Jak poinformował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, która prowadziła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia, Kyryło H. został oskarżony o to, że działając w zamiarze bezpośrednim zabójstwa obecnie 13-letniej Anastazji T., co najmniej czterokrotnie ugodził ją nożem w głowę i szyję.

"Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością", że zaatakuje znowu

Do zdarzenia doszło 13 listopada 2023 r. na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, gdy dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu, Kyrylo H. zaszedł ją od tyłu i zadał jej nożem co najmniej cztery ciosy w szyję i głowę. Dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.