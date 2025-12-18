Nękał, groził i oczerniał. Za spokój chciał 100 tysięcy złotych

Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia Źródło: KPP w Lesku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

32-latek od dłuższego czasu prześladował rodzinę z powiatu leskiego, którą wcześniej poznał za pomocą internetu. Jak podała policja, kontaktował się z nimi telefonicznie i przez komunikatory, używając wobec nich gróźb pobicia, a nawet pozbawienia życia. Rozsyłał również do ich znajomych i krewnych fałszywe informacje, a w mediach społecznościowych publikował treści mające na celu ich zniesławienie.

W zamian za zaprzestanie nękania domagał się od małżeństwa 100 tysięcy złotych. Z obawy o bezpieczeństwo swoje i dzieci, pokrzywdzeni zawiadomili policję.

32-latek odpowie m.in. za stosowanie stalkingu, posiadanie środków odurzających oraz włamanie Źródło: KPP w Lesku

Był już karany za podobne przestępstwa

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu w Policach na Pomorzu Zachodnim. Jak informuje policja, w chwili zatrzymania miał przy sobie "substancje zabronione".

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów dotyczących stalkingu, posiadania narkotyków oraz włamania. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

32-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia Źródło: KPP w Lesku