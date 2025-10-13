Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu

Do zdarzenia doszło w Krośnie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do znalezienia zwłok doszło 9 października około godziny 18 w jednym z mieszkań socjalnych w budynku mieszkalnym przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie.

Przez kilka godzin na miejscu zdarzenia działali funkcjonariusze policji oraz technik kryminalistyki. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i gromadzili materiał dowodowy, który może pomóc w odtworzeniu okoliczności zdarzenia.

Jak przekazała Prokuratura Rejonowa w Krośnie, dzień później wszczęto śledztwo z artykułu 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo Źródło: Krosno112.pl

Ciała zabezpieczone do sekcji

Ciała obu mężczyzn zostały zabezpieczone do sekcji, która ma pomóc ustalić przyczyny zgonu. Jak przekazała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, badanie sekcyjne odbędzie się we wtorek, 14 października.

Ciała obu mężczyzn jakiś czas leżały w domu przed ich znalezieniem. Jednak na razie nie wiadomo, jak długo. Oględziny zewnętrzne zwłok przeprowadzone na miejscu nie ujawniły na ciałach obu zmarłych śladów świadczących, że do ich śmieci przyczyniły się inne osoby, ale - jak podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl prokurator Kolendowska-Matejczuk - nie można tego wykluczyć. - Więcej będziemy wiedzieć dopiero po sekcji zwłok - zastrzegła.

Ze względu na dobro postępowania, śledczy nie ujawniają na razie dalszych informacji.