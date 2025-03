Oferował w sieci 100 tysięcy złotych za zabicie Owsiaka. Wyrok

Nawoływał do zabicia szefa WOŚP Jurka Owsiaka. Prokuratura o groźbach motywowanych internetowym hejtem Źródło: TVN24

Mieszkaniec Odrzykonia napisał na Facebooku: "100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka". Został aresztowany. Właśnie zapadł wyrok w sprawie 38-latka. Sąd Rejonowy w Krośnie skazał go na osiem miesięcy więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

O wyroku poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.

- Sąd uznał Tomasza P. za winnego przestępstw – kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka (...) oraz publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia Jerzego Owsiaka za pośrednictwem ogólnodostępnego portalu społecznościowego – przekazała w komunikacie prokurator Kolendowska-Matejczuk, dodając, że wyrok jest nieprawomocny.

38-latek został skazany za oba czyny na łączną karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto wyrok ma być podany do publicznej wiadomości w lokalnych mediach. Na poczet kary zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w tej sprawie, a przebywa on w areszcie od stycznia tego roku.

Wpis w mediach społecznościowych

Mieszkaniec Odrzykonia 12 stycznia tego roku napisał na Facebooku: "100 tys. zł za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka".

Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczym tłumaczył, że była to reakcja na negatywne komentarze o działalności Owsiaka, które spowodowały u niego wybuch złości.

"Te wpisy były podyktowane tym, że naczytałem się w internecie o Jerzym Owsiaku, co ma i czym jeździ, i to spowodowało, że zacząłem pisać w internecie, nawoływać do zabicia. We mnie wzrastała złość" – tłumaczył podczas przesłuchania Tomasz P.

