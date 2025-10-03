W miejscowości Kopki (woj. podkarpackie) znaleziono balon i paczkę Źródło: KPP Nisko

Nietypowe zgłoszenie odebrali w niedzielę policjanci z Niska. Na polu uprawnym w miejscowości Kopki odnaleziono balon, a w nim karton z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 35 tysięcy sztuk papierosów, a chwilę później zatrzymali trzy osoby, które – jak się okazało – przyjechały odebrać swoją "przesyłkę".

Podczas interwencji na miejscu pojawił się samochód, w którym jechało dwóch mężczyzn i kobieta. Mieli na sobie bluzy z napisem "służba leśna". Funkcjonariusze szybko nabrali podejrzeń co do ich tożsamości i postanowili skontrolować pojazd. W środku odkryli kolejne 70 tysięcy sztuk papierosów, również bez polskich znaków akcyzy.

W miejscowości Kopki znaleziono balon i paczkę Źródło: KPP Nisko

Trzy osoby z zarzutami

Zatrzymani – 58-latek, 19-latek i 42-letnia kobieta – to mieszkańcy województwa podlaskiego. Wszyscy trafili do policyjnych cel. Jak ustalili śledczy, przyjechali do Kopek, by zebrać podrzucony towar.

Przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych przyniosły kolejne odkrycia – policjanci zabezpieczyli tam ponad 64 tysiące sztuk papierosów. W sumie funkcjonariusze przejęli blisko 170 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów.

We wtorek podejrzani usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego i celnego. Za tego rodzaju przestępstwa grozi wysoka kara grzywny. Według ustaleń policjantów, gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 200 tysięcy złotych.