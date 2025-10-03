Logo strona główna
Rzeszów

Balon z przesyłką. Trzy osoby z zarzutami

Jeden z zatrzymanych mężczyzn
W miejscowości Kopki (woj. podkarpackie) znaleziono balon i paczkę
Źródło: KPP Nisko
Zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego oraz paserstwa celnego usłyszała 42-letnia kobieta oraz 19- i 58-letni mężczyźni. Jak podała policja, przyjechali z Podlasia po pakunek, który przeleciał balonem i wylądował w miejscowości Kopki na Podkarpaciu.

Nietypowe zgłoszenie odebrali w niedzielę policjanci z Niska. Na polu uprawnym w miejscowości Kopki odnaleziono balon, a w nim karton z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 35 tysięcy sztuk papierosów, a chwilę później zatrzymali trzy osoby, które – jak się okazało – przyjechały odebrać swoją "przesyłkę".

Podczas interwencji na miejscu pojawił się samochód, w którym jechało dwóch mężczyzn i kobieta. Mieli na sobie bluzy z napisem "służba leśna". Funkcjonariusze szybko nabrali podejrzeń co do ich tożsamości i postanowili skontrolować pojazd. W środku odkryli kolejne 70 tysięcy sztuk papierosów, również bez polskich znaków akcyzy.

W miejscowości Kopki znaleziono balon i paczkę
Źródło: KPP Nisko
Źródło: KPP Nisko
Źródło: KPP Nisko
Źródło: KPP Nisko

Trzy osoby z zarzutami

Zatrzymani – 58-latek, 19-latek i 42-letnia kobieta – to mieszkańcy województwa podlaskiego. Wszyscy trafili do policyjnych cel. Jak ustalili śledczy, przyjechali do Kopek, by zebrać podrzucony towar.

Przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych przyniosły kolejne odkrycia – policjanci zabezpieczyli tam ponad 64 tysiące sztuk papierosów. W sumie funkcjonariusze przejęli blisko 170 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów.

Nowy problem dla policji. "Kiedy wieje wiatr wschodni, tych zdarzeń przybywa"

Nowy problem dla policji. "Kiedy wieje wiatr wschodni, tych zdarzeń przybywa"

Bartosz Żurawicz
Kolejny balon z paczką. Trzy osoby zatrzymane

Kolejny balon z paczką. Trzy osoby zatrzymane

We wtorek podejrzani usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego i celnego. Za tego rodzaju przestępstwa grozi wysoka kara grzywny. Według ustaleń policjantów, gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 200 tysięcy złotych.

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Nisku

PolicjaPodkarpaciePrzemyt
