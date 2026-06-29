DĘBICA Pożar pociągu w Dębicy. Ewakuowano 250 osób Oprac. Kamila Grenczyn |

Pożar pociągu w Dębicy. "Sytuacja jest opanowana" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mateusz

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W poniedziałek wieczorem otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o pożarze pociągu na dworcu w Dębicy w województwie podkarpackim. Incydent potwierdził oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. - Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do nas o godzinie 19.47. Na peronie drugim Dworca Głównego PKP w Dębicy doszło do pożaru części wagonu jedenastego pociągu relacji Hrubieszów-Kraków - przekazał.

W Dębicy zapalił się pociąg Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mateusz

- Przed przybyciem na miejsce strażaków z pociągu ewakuowało się około 250 osób. Na ten moment nie mamy informacji, aby konieczna była ewakuacja dworca. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, maszynista, który najprawdopodobniej podtruł się dymem - poinformował. - Został przebadany w karetce pogotowia, ale odmówił dalszej hospitalizacji - przekazał strażak.

Pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe elementy składu. Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do schładzania silnika znajdującego się pod wagonem. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż.

Do akcji zadysponowano dziewięć zastępów strażaków. - Z tego, co wiem, na miejsce jedzie również burmistrz miasta - dodał dyżurny.

Pożar pociągu w Dębicy. Rzecznik straży: sytuacja jest opanowana

Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy brygadier Jacek Pawłowski poinformował w TVN24, że "sytuacja jest opanowana". Przyznał, że obsługa pociągu "zachowała się znakomicie".

- Obsługa podjęła skuteczną próbę gaszenia tego pożaru wagonu - poinformował. - Podwozie jednego z wagonów jest mocno rozgrzane, to miejsce po pożarze musi być jeszcze dozorowane - dodał.

Pożar pociągu w Dębicy Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mateusz

Jak przekazał bryg. Pawłowski, przez pewien czas "linia Kraków-Rzeszów była zamknięta w obydwie strony, ale obecnie już ruch będzie puszczony jednym torem".

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