Pożar pociągu w Dębicy. Ewakuowano 250 osób
W poniedziałek wieczorem otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o pożarze pociągu na dworcu w Dębicy w województwie podkarpackim. Incydent potwierdził oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. - Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do nas o godzinie 19.47. Na peronie drugim Dworca Głównego PKP w Dębicy doszło do pożaru części wagonu jedenastego pociągu relacji Hrubieszów-Kraków - przekazał.
- Przed przybyciem na miejsce strażaków z pociągu ewakuowało się około 250 osób. Na ten moment nie mamy informacji, aby konieczna była ewakuacja dworca. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, maszynista, który najprawdopodobniej podtruł się dymem - poinformował. - Został przebadany w karetce pogotowia, ale odmówił dalszej hospitalizacji - przekazał strażak.
Pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe elementy składu. Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do schładzania silnika znajdującego się pod wagonem. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż.
Do akcji zadysponowano dziewięć zastępów strażaków. - Z tego, co wiem, na miejsce jedzie również burmistrz miasta - dodał dyżurny.
Pożar pociągu w Dębicy. Rzecznik straży: sytuacja jest opanowana
Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy brygadier Jacek Pawłowski poinformował w TVN24, że "sytuacja jest opanowana". Przyznał, że obsługa pociągu "zachowała się znakomicie".
- Obsługa podjęła skuteczną próbę gaszenia tego pożaru wagonu - poinformował. - Podwozie jednego z wagonów jest mocno rozgrzane, to miejsce po pożarze musi być jeszcze dozorowane - dodał.
Jak przekazał bryg. Pawłowski, przez pewien czas "linia Kraków-Rzeszów była zamknięta w obydwie strony, ale obecnie już ruch będzie puszczony jednym torem".