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DĘBICA

Pożar pociągu w Dębicy. Ewakuowano 250 osób

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W Dębicy zapalił się pociąg
Pożar pociągu w Dębicy. "Sytuacja jest opanowana"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mateusz
W pociągu na dworcu w Dębicy na Podkarpaciu wybuchł pożar. W związku ze zdarzeniem ewakuowano około 250 osób - potwierdziła tvn24.pl straż pożarna. Informacja o zdarzeniu przyszła na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W poniedziałek wieczorem otrzymaliśmy na Kontakt24 informację o pożarze pociągu na dworcu w Dębicy w województwie podkarpackim. Incydent potwierdził oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. - Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do nas o godzinie 19.47. Na peronie drugim Dworca Głównego PKP w Dębicy doszło do pożaru części wagonu jedenastego pociągu relacji Hrubieszów-Kraków - przekazał. 

W Dębicy zapalił się pociąg
W Dębicy zapalił się pociąg
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mateusz

- Przed przybyciem na miejsce strażaków z pociągu ewakuowało się około 250 osób. Na ten moment nie mamy informacji, aby konieczna była ewakuacja dworca. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, maszynista, który najprawdopodobniej podtruł się dymem - poinformował. - Został przebadany w karetce pogotowia, ale odmówił dalszej hospitalizacji - przekazał strażak.

Pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe elementy składu. Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do schładzania silnika znajdującego się pod wagonem. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż.

Do akcji zadysponowano dziewięć zastępów strażaków. - Z tego, co wiem, na miejsce jedzie również burmistrz miasta - dodał dyżurny.

Pożar pociągu w Dębicy. Rzecznik straży: sytuacja jest opanowana

Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy brygadier Jacek Pawłowski poinformował w TVN24, że "sytuacja jest opanowana". Przyznał, że obsługa pociągu "zachowała się znakomicie".

- Obsługa podjęła skuteczną próbę gaszenia tego pożaru wagonu - poinformował. - Podwozie jednego z wagonów jest mocno rozgrzane, to miejsce po pożarze musi być jeszcze dozorowane - dodał. 

Pożar pociągu w Dębicy
Pożar pociągu w Dębicy
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mateusz

Jak przekazał bryg. Pawłowski, przez pewien czas "linia Kraków-Rzeszów była zamknięta w obydwie strony, ale obecnie już ruch będzie puszczony jednym torem". 

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Źródło: Kontakt24, tvn24.pl, PAP
Tagi:
pociągiPodkarpaciepożarStraż pożarna
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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