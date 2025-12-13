Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ

Polonista Maciej Makselon o zmianach w ortografii, o których zdecydowała Rada Języka Polskiego Źródło: TVN24

1 stycznia polską ortografię czeka prawdziwa rewolucja, zaczną bowiem obowiązywać nowe zasady uchwalone przez Radę Języka Polskiego. Ich wprowadzenie ma przynieść wiele korzyści, w tym podstawową - uproszczenie i ujednolicenie pisowni. Ma się przyczynić do "zmniejszenia liczby błędów językowych oraz - być może - umożliwić piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu" - komentowała RJP.

To jedna z większych reform od 90 lat. O tym, co konkretnie ulegnie zmianie, informowano już w maju 2024. "Termin ten jest odległy, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich" - argumentowali wówczas pomysłodawcy. Czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Redakcja tvn24.pl przygotowała quiz, który powinien ułatwić przyswojenie większości zmian i pozwoli wejść w nowy rok bez ryzyka popełnienia językowego faux pas.

