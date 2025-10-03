Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Quizy

Kto to powiedział? Cytaty tygodnia, czyli nasz quiz na piątek

|
Szymon Hołownia. Quiz tygodniowy
Karol Nawrocki o woreczkach nikotynowych
Źródło: Radio Zet
Ważne, mądre, pamiętne. Po niektórych robi się ciepło na sercu, po innych opadają ręce, a czasem zostaje ślad klaśnięcia dłonią na czole. Zebraliśmy dla Was kilka wyjątkowych cytatów z tego tygodnia. W quizie pytamy, kto był ich autorem. 

Dziwny to tydzień, w którym ciągle urzędujący marszałek Sejmu wypisuje się z krajowej polityki, a szef najpotężniejszej armii świata wygłasza pogadankę dla setek jej najważniejszych dowódców o brodach i otyłości. Na szczęście w Warszawie słychać głównie dźwięki mazurków i polonezów. I nie chodzi o kwilenie wróblowatych, czy wydechy zabytków polskiej motoryzacji. Z okazji rozpoczynającego się Konkursu Chopinowskiego w dzisiejszym quizie postanowiliśmy sprawdzić wasz słuch. Choć nie "po jednej nutce", a po kilku słowach, rozpoznanie naszych hitów tygodnia może okazać się trudniejsze niż zrozumienie słów w utworach Behemotha.

Kto to powiedział? Łatwo nie będzie, ale - jak zwykle - uczciwie podpowiadamy odpowiedzi pod quizem.

Kto nie stara się rzucić nikotyny? Ale ma silną wolę? Kto musiał przechodzić przez "szambo"? Kto chce kończyć z "kultem zmian klimatycznych"? Kto mówił o premierze i "krojeniu w plasterki"? Kto odniósł się do pojęcia "pro-life"? Kto żartował sobie z wpadki prezydenta USA? Kto "nie ma zakładników na wymianę"?

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka/tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
QuizPolityka
Adam Michejda
Adam Michejda
Czytaj także:
Nad miastem Gaza po izraelskich nalotach unosi się dym
"Sytuacja matek i noworodków nigdy nie była gorsza"
Świat
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
WARSZAWA
AI sztuczna inteligencja
Bańka puchnie. To inwestycyjny rekord
BIZNES
Pochmurne niebo
Poznań za nocną prohibicją? Wiemy, które osiedla są za, a które przeciw
Poznań
GettyImages-2219526758
Trump grozi "wybuchem piekła, jakiego nikt nigdy nie widział"
Świat
imageTitle
Powołanie Yamala kością niezgody. Selekcjoner Hiszpanów odpowiada trenerowi Barcelony
EUROSPORT
Ile kosztuje 1 grosz?
Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje
Michał Istel
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
WARSZAWA
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
Żurek i kancelaria prezydenta o sędziach. Dwa wpisy w pół godziny
Polska
Taylor Swift występuje na scenie podczas trasy "The Eras Tour". 14 listopada 2024 r., Toronto.
Zachwyty nad nową płytą Taylor Swift. "Teraz jest nieśmiertelna"
Kultura i styl
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
METEO
Wielki książę Wilhelm złożył przysięgę przed luksemburskim parlamentem
Wielki książę abdykował. Oto nowy europejski władca
Świat
Bułgaria - śnieg
Powodzie i atak zimy w Bułgarii. "Sytuacja jest krytyczna"
METEO
ludzie, ulica, przechodnie
1300 złotych dla każdego dorosłego Polaka? Jest stanowisko ministerstwa
BIZNES
shutterstock_2615640803
Liczba zachorowań na raka nerki wzrośnie dwukrotnie. Naukowcy mówią, jak odwrócić tendencję
Zdrowie
Niejasne okoliczności śmierci w Gdyni. Policja i prokuratura badają sprawę (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 87-latka w mieszkaniu. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Trójmiasto
V Kongres Praw Zwierząt w Senacie
Psy w Senacie
Ciekawostki
Nowe studio Faktów i TVN24
Raz ich nie było. Oto najważniejsze fakty, nie tylko o "Faktach"
Ciekawostki
Chiński okręt podczas ćwiczeń RIMPAC
Tworzą rezerwat na nie swoim terytorium. "Pretekst do okupacji” 
Maciej Wacławik, Maciej Michałek
Radomir Wit
Bezpośrednie starcia i żywa debata. "#BezKitu" w nowej odsłonie
Polska
flotylla gaza
Co dalej z aktywistami flotylli? Izrael o pierwszych deportacjach
Świat
46 min
pc
Ślub, o którym mówi cały świat. Dlaczego wywołał tak duże emocje?
I co teraz?
Biuro zarządu JSW
Potężna strata państwowej spółki. Prezes odwołany
BIZNES
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
BIZNES
Upodobali sobie skutery i motocykle
Na Śląsku znikały skutery i motocykle. Wiadomo, kto za tym stoi
Katowice
imageTitle
Pokonała Świątek, ale nie poszła za ciosem. Amerykański ćwierćfinał dla Peguli
EUROSPORT
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
METEO
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane
Poznań
W wielu polskich szkołach z kranów leci tylko zimna woda
Woda do picia tylko w toaletach. NIK skontrolował szkoły
Zdrowie
Petra, Jordania
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica