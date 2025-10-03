Kto to powiedział? Cytaty tygodnia, czyli nasz quiz na piątek

Karol Nawrocki o woreczkach nikotynowych Źródło: Radio Zet

Dziwny to tydzień, w którym ciągle urzędujący marszałek Sejmu wypisuje się z krajowej polityki, a szef najpotężniejszej armii świata wygłasza pogadankę dla setek jej najważniejszych dowódców o brodach i otyłości. Na szczęście w Warszawie słychać głównie dźwięki mazurków i polonezów. I nie chodzi o kwilenie wróblowatych, czy wydechy zabytków polskiej motoryzacji. Z okazji rozpoczynającego się Konkursu Chopinowskiego w dzisiejszym quizie postanowiliśmy sprawdzić wasz słuch. Choć nie "po jednej nutce", a po kilku słowach, rozpoznanie naszych hitów tygodnia może okazać się trudniejsze niż zrozumienie słów w utworach Behemotha.

Kto to powiedział? Łatwo nie będzie, ale - jak zwykle - uczciwie podpowiadamy odpowiedzi pod quizem.

Kto nie stara się rzucić nikotyny? Ale ma silną wolę? Kto musiał przechodzić przez "szambo"? Kto chce kończyć z "kultem zmian klimatycznych"? Kto mówił o premierze i "krojeniu w plasterki"? Kto odniósł się do pojęcia "pro-life"? Kto żartował sobie z wpadki prezydenta USA? Kto "nie ma zakładników na wymianę"?