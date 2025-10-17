Quiz na piątek. Nie tylko dla "Szybkich i... z immunitetem"

Jesień, spadające liście, spadające poparcie. Na promocjach głównie znicze. Kończą się zakrętki do słoików. Pora roku sprzyja refleksji nad przemijaniem. Ale gdy jedni się martwią, inni pogrążają w zadumie, są i tacy, którzy wciskają mocniej gaz, nie zważając na to jak łatwo wpaść w poślizg na mokrych liściach!
A jak państwo odnajdujecie się w tym późno październikowym klimacie? Sprawdźmy to w naszym quizie. I miejmy nadzieję, że wasz wynik będzie lepszy niż wynik rządzących - w ostatnim rocznicowym podsumowaniu stu obietnic.
Podpowiedzi tradycyjnie zostawiamy na dole.
Premier i rząd o rocznicy zwycięstwa w wyborach. Konkret24 o 100 konkretach rządu. Poseł Mejza przekroczył prędkość - o ile? Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek. Rosalia w barze mlecznym na warszawskiej Pradze. Co Polak podarował papieżowi? Nagroda dla "Podcastu politycznego".
Autorka/Autor: Adam Michejda
Źródło: tvn24.pl