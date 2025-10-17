Quiz na piątek. Nie tylko dla "Szybkich i... z immunitetem"

Jakie nastroje w koalicji po dwóch latach? "Nie mamy legendy, o czym jest ten rząd" Źródło: TVN24+

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jesień, spadające liście, spadające poparcie. Na promocjach głównie znicze. Kończą się zakrętki do słoików. Pora roku sprzyja refleksji nad przemijaniem. Ale gdy jedni się martwią, inni pogrążają w zadumie, są i tacy, którzy wciskają mocniej gaz, nie zważając na to jak łatwo wpaść w poślizg na mokrych liściach!

A jak państwo odnajdujecie się w tym późno październikowym klimacie? Sprawdźmy to w naszym quizie. I miejmy nadzieję, że wasz wynik będzie lepszy niż wynik rządzących - w ostatnim rocznicowym podsumowaniu stu obietnic.

Podpowiedzi tradycyjnie zostawiamy na dole.

Premier i rząd o rocznicy zwycięstwa w wyborach. Konkret24 o 100 konkretach rządu. Poseł Mejza przekroczył prędkość - o ile? Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek. Rosalia w barze mlecznym na warszawskiej Pradze. Co Polak podarował papieżowi? Nagroda dla "Podcastu politycznego".