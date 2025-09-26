Rozstania i odloty, czyli quiz na 5-tek. Zwróćcie uwagę na przedostatnie pytanie

Za nami pierwsze dni jesieni, pierwsze przymrozki. Ptaki odleciały w cieplejsze rejony, odlecieli też politycy w Sejmie, choć w przypadku drogich posłanek i drogich posłów ciężko mówić o wysokich lotach... Na szczęście pojawiły się grzyby.
My staramy się uparcie twardo stąpać po nizinach krajowej i wyżynach światowej polityki (a może odwrotnie). Sprawdźmy, czy wy nie zgubiliście się w gąszczu ostatnich wydarzeń. Drogowskazy, tradycyjnie, zostawiamy pod quizem.
PS. A mówiliśmy już, że pojawiły się grzyby?
Gdzie znajdziecie cykl reporterski "Drogie posłanki, drodzy posłowie..."? Gdzie uchwycono "ocieplenie" relacji prezydenta Nawrockiego i wicepremiera Sikorskiego? Kto i gdzie ostrzegał rosyjskie władze? Co, według prezydenta Trumpa, odpowiada za "epidemię autyzmu"? Ile, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, musi pić nadmiernie kobieta żeby popaść w alkoholizm? O czym opowiada "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego? Jolanta Pieńkowska pożegnała się z widzami.
Autorka/Autor: Adam Michejda
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Konrad Laskowski/MSZ/tvn24.pl