"Instruktor jazdy pogratulował mi, że dobrze mówię po polsku"

O pytaniach, jakie ma korzenie albo skąd jest tak naprawdę, autorka pisze w książce tak: "dowolne z tych pytań uruchamia we mnie łańcuch reakcji patriotycznej. Najpierw mnie zatyka. Potem powoli wzbiera we mnie oburzenie, że jak ktoś śmie, mnie, Polkę, tak polską, że tę Inwokację w środku nocy... jak śmie mnie pytać o to, skąd pochodzę. Reakcji nie kończy wybuch. Dochodzi do implozji, emocje nikną w jakiejś czarnej dziurze, nie znajdują ujścia. Przesączają się gdzieś do codziennej frustracji. Przecież wiem, do której przegródki wsadził mnie mój ojciec ze swoimi genami. Wiem, że w tej gorączce katalogowania, którą nie zarządza żaden szalony archiwista, na zawsze, na pierwszy rzut oka, przypada mi etykieta: 'Murzynka'".