Zagadka wyjaśniona po 24 latach. Już wiemy, kto zmarł pod Matragoną

Dzięki nowym ustaleniom tvn24.pl i policyjnym działaniom wiemy już, że mężczyzna z namiotu to ich ojciec - Robert Wieczorek. Miał 37 lat, kiedy 31 maja 2000 roku wyszedł z domu w Warszawie i ślad po nim zaginął.

Magda i Michał przez 24 lata czekali na informację, co się z nim stało. Za chwilę staną w miejscu, w którym spędził swoje ostatnie chwile. Znają to miejsce z policyjnych zdjęć, które po raz pierwszy opublikowaliśmy w styczniu 2024 roku. Rozpoznali na nich koc i buty ojca, które kupił niedługo przed zaginięciem. Namiot nie był ich, musiał kupić go po drodze.