Kierowcy i motocykliści zapłacą więcej za przejazd autostradą A2 na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem w Wielkopolsce. I tak jadąc autem osobowym z Warszawy do Świecka na granicy z Niemcami trzeba będzie zapłacić 102 złote, a nie jak dotychczas 96. Nowy cennik zacznie obowiązywać w środę. Bez zmian pozostają opłaty za odcinek Świecko-Nowy Tomyśl.

Spółka Autostrady Polskie poinformowała, że wprowadza nowe stawki opłat za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Zmieniony cennik zacznie obowiązywać w środę 11 września od godziny 6 rano. Za przejazd każdym z 50-kilometrowych fragmentów trasy motocykliści zapłacą 17 zł, czyli o 1 zł więcej niż obecnie, a kierowcy samochodów osobowych 34 zł - o 2 zł więcej. To oznacza, że jadąc autem osobowym z Warszawy do przejścia granicznego w Świecku trzeba będzie zapłacić już 102 złote, a nie jak dotychczas 96. 55 zł zapłacą kierowcy aut osobowych z przyczepami oraz prowadzący busy. Z kolei 84 zł wyniesie stawka dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami zapłacą 127 zł, czyli o 9 zł więcej niż obecnie. Przejazd pojazdów ponadnormatywnych będzie kosztował 340 zł za każde 50 km. "Spółka utrzymuje 50 proc. bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin" - zaznaczono w informacji prasowej i dodano, że nowe stawki zawierają 23-proc. podatek VAT.