Roczny chłopiec wpadł do studni. Matka próbowała go ratować kijem od miotły

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 września, w godzinach popołudniowych. Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej wpłynęło zgłoszenie o tym, że na terenie ogródków działkowych doszło do wypadku z udziałem dziecka.
Dyżurny strażak przekazał, że według zgłoszenia roczny chłopiec wpadł do studni, a matka podtrzymywała go kijem od miotły. - Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków. Chłopca udało się bezpiecznie wyciągnąć - dodał.
Dziecko trafiło do szpitala
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TV Środa