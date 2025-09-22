Roczny chłopiec wpadł do studni. Matka próbowała go ratować kijem od miotły

Środa Wielkopolska Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 września, w godzinach popołudniowych. Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej wpłynęło zgłoszenie o tym, że na terenie ogródków działkowych doszło do wypadku z udziałem dziecka.

Do zdarzenia doszło w Środzie Wielkopolskiej Źródło: TV Środa

Dyżurny strażak przekazał, że według zgłoszenia roczny chłopiec wpadł do studni, a matka podtrzymywała go kijem od miotły. - Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków. Chłopca udało się bezpiecznie wyciągnąć - dodał.

Dziecko trafiło do szpitala

Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków Źródło: TV Środa