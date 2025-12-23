Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 grudnia) około godziny 18.15 na trasie prowadzącej od przystanku AWF w kierunku Starego Browaru w Poznaniu.
Relacja z tego incydentu pojawiła się w mediach społecznościowych. Wynikało z niej, że dziewczyna przebywała w towarzystwie trzech koleżanek, gdy z naprzeciwka w ich kierunku szedł starszy mężczyzna w towarzystwie kobiety.
Między stronami doszło do krótkiej wymiany zdań, która przerodziła się w agresję. Mężczyzna był wulgarny, a swoją frustrację wyładował na 16-latce, uderzając ją.
Policję poinformowała matka poszkodowanej, sprawca jest poszukiwany.
Dziewczyna z urazem głowy przebywa w szpitalu.
