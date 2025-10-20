Logo strona główna
Poznań

Tajemniczy mężczyzna na skraju jezdni. Milczał, choć było widać, że potrzebuje pomocy

Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Szara bluza z kapturem, wytarte jeansy, plecak i telefon bez karty SIM - to wszystko, co miał przy sobie starszy mężczyzna, który siedział na ziemi przy jednej z ruchliwych ulic w Poznaniu. Nie wiadomo ile, by tak siedział i jak potoczyłaby się jego historia, gdyby nie strażnicy miejscy, którzy dostrzegli wyczerpanego i zagubionego mężczyznę. Nie mówił i nie reagował na żadne komunikaty. Już wiedzą dlaczego.

Na tajemniczego mężczyznę przypadkiem natknęli się strażnicy miejscy, którzy w piątek 10 października patrolowali ulicę Lutycką. To miejski odcinek drogi krajowej numer 92, a więc bardzo ruchliwa trasa. Tymczasem mężczyzna siedział na skraju jezdni jak gdyby nigdy nic. Już na pierwszy rzut oka można było dostrzec, że jest wyczerpany i zagubiony. Z mężczyzną nie było też żadnego kontaktu słownego. Ostatecznie okazało się, że ma przy sobie też dokumenty.

- Po okazaniu dokumentu ustalono, że mężczyzna ma tureckie pochodzenie, ale na stałe mieszka w Niemczech. Miał przy sobie telefon jednak bez karty SIM - przekazał Radosław Weber, rzecznik straży miejskiej w Poznaniu.

Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Źródło: SM Poznań

Nikt nie odbierał. Do czasu

Strażnicy, którzy odnaleźli mężczyznę, próbowali się skontaktować z osobą, której numer znaleźli w jego telefonie. Jednak to nie przynosiło żadnego efektu. W tej sytuacji zabrali obcokrajowca na komisariat, żeby sprawdzić jego status. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie jest osobą poszukiwaną.

- W tym samym czasie do strażniczki oddzwoniła osoba, z którą wcześniej próbowała się kontaktować w sprawie seniora. Okazało się, że to jego rodzina. Ponad 60-letni mężczyzna jest głuchy i ma demencję. Z ich relacji wynikało, że senior w Berlinie wyszedł po zakupy do sklepu i już nie wrócił - dodał Weber.

Zagadką pozostaje, w jaki sposób dotarł do Poznania. - Nie mamy bladego pojęcia - przyznał Weber.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20151022_0O8
Od Bruce'a Willisa dzielą nas miliony dolarów. Ale jest coś, co może nas połączyć
Justyna Suchecka
Opieka nad osobami starszymi
Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej
Zuzanna Kuffel
Pruszków, 04.08.2022. Uroczystość przekazania japońskiego robota terapeutycznego PARO w ramach wsparcia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Justyna Suchecka, Natalia Szostak

Pan Ali jest już bezpieczny

I tak strażnicy ustalili, że pomogą znaleźć jakiś bezpieczny nocleg dla pana Aliego na jedną noc. Dzięki temu jego rodzina miała czas na zorganizowanie podróży do Polski. Mężczyznę umieszczono w ośrodku na ulicy Borówki w Poznaniu.

- Następnego dnia strażnicy otrzymali informację z ośrodka, że rodzina mężczyzny pojawiła się i już go odebrała. Nie mieliśmy już z nimi potem kontaktu. Wiemy, że byli niezmiernie wdzięczni za opiekę nad ich wujkiem - opisał rzecznik straży miejskiej.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SM Poznań

Poznań Wielkopolska Straż miejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica