Tajemniczy mężczyzna na skraju jezdni. Milczał, choć było widać, że potrzebuje pomocy

Na tajemniczego mężczyznę przypadkiem natknęli się strażnicy miejscy, którzy w piątek 10 października patrolowali ulicę Lutycką. To miejski odcinek drogi krajowej numer 92, a więc bardzo ruchliwa trasa. Tymczasem mężczyzna siedział na skraju jezdni jak gdyby nigdy nic. Już na pierwszy rzut oka można było dostrzec, że jest wyczerpany i zagubiony. Z mężczyzną nie było też żadnego kontaktu słownego. Ostatecznie okazało się, że ma przy sobie też dokumenty.

- Po okazaniu dokumentu ustalono, że mężczyzna ma tureckie pochodzenie, ale na stałe mieszka w Niemczech. Miał przy sobie telefon jednak bez karty SIM - przekazał Radosław Weber, rzecznik straży miejskiej w Poznaniu.

Nikt nie odbierał. Do czasu

Strażnicy, którzy odnaleźli mężczyznę, próbowali się skontaktować z osobą, której numer znaleźli w jego telefonie. Jednak to nie przynosiło żadnego efektu. W tej sytuacji zabrali obcokrajowca na komisariat, żeby sprawdzić jego status. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie jest osobą poszukiwaną.

- W tym samym czasie do strażniczki oddzwoniła osoba, z którą wcześniej próbowała się kontaktować w sprawie seniora. Okazało się, że to jego rodzina. Ponad 60-letni mężczyzna jest głuchy i ma demencję. Z ich relacji wynikało, że senior w Berlinie wyszedł po zakupy do sklepu i już nie wrócił - dodał Weber.

Zagadką pozostaje, w jaki sposób dotarł do Poznania. - Nie mamy bladego pojęcia - przyznał Weber.

Pan Ali jest już bezpieczny

I tak strażnicy ustalili, że pomogą znaleźć jakiś bezpieczny nocleg dla pana Aliego na jedną noc. Dzięki temu jego rodzina miała czas na zorganizowanie podróży do Polski. Mężczyznę umieszczono w ośrodku na ulicy Borówki w Poznaniu.

- Następnego dnia strażnicy otrzymali informację z ośrodka, że rodzina mężczyzny pojawiła się i już go odebrała. Nie mieliśmy już z nimi potem kontaktu. Wiemy, że byli niezmiernie wdzięczni za opiekę nad ich wujkiem - opisał rzecznik straży miejskiej.

