Szczątki rakiety Falcon spadły w Polsce. Decyzja prokuratury

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie fragmentów amerykańskiej rakiety, które w lutym spadły w Wielkopolsce. Według śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

19 lutego w niekontrolowany sposób w atmosferę wszedł nad Polską człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX, co potwierdził Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego Polskiej Agencji Kosmicznej. Tylko tego dnia w kilku miejscach w Wielkopolsce znalezione zostały trzy pierwsze obiekty mogące być fragmentami rakiety. Ostatni z fragmentów został znaleziony pod koniec marca.

Decyzja prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował w piątek, że w ostatnich dniach wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

- Prokurator nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Nie stwierdził, by doszło do narażenia kogokolwiek na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie doszło też, jego zdaniem, do przestępstwa zniszczenia mienia - powiedział Wawrzyniak. Rzecznik podał, że w ramach postępowania przeprowadzone zostały oględziny wszystkich ujawnionych elementów. Przesłuchano też świadków, w tym przedstawiciela firmy SpaceX. Informację o umorzeniu postępowania podała w piątek stacja RMF FM.

