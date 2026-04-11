Poznań

Powiadomił o korupcji, stracił stanowisko. Idzie do sądu pracy

Krzysztof Olejniczak z lewej, z prawej Mariusz Wiśniewski
Jacek Jaśkowiak komentuje dymisję swojego zastępcy
Źródło: TVN24
Odwołany w styczniu dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu chce wrócić na stanowisko i złożył w tej sprawie pozew do sądu pracy. - Cała sprawa miała podłoże polityczne - mówi. Zatrudnił prawników, którzy wcześniej doprowadzili do przywrócenia do pracy dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, także odwołanego przez prezydenta Poznania.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu zeszłego roku CBA zatrzymało naczelnika jednego z wydziałów Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zarzucono mu przyjmowanie łapówek.
  • W styczniu Jacek Jaśkowiak zdymisjonował wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego, twierdząc, że niewłaściwie sprawował nadzór nad ZDM. Sam Wiśniewski temu zaprzeczył i oświadczył, że motywy tej decyzji są polityczne.
  • Kilka dni później stanowisko stracił dyrektor ZDM. W jego obronie stanęli pracownicy, przekonując, że należy mu się nagroda a nie zwolnienie.
  • Prezydent Poznania podkreślał, że nie toleruje korupcji. Jednocześnie w wywiadzie dla WTK urzędnika podejrzanego o korupcję nazwał "wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem", a przyjmowanie łapówek tłumaczył tym, że "nie był on doceniany".

Krzysztof Olejniczak z funkcji dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu został odwołany pod koniec stycznia. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uzasadniał tę decyzję wynikami raportu dotyczącego sprawy korupcyjnej w ZDM.

Kilka dni wcześniej z tego samego powodu Jaśkowiak zdymisjonował swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego.

W lutym Wiśniewski opublikował tzw. białą księgę, w której zamieścił dokumenty dotyczące zdarzeń związanych z korupcją w ZDM.

Wiśniewski wskazał, że dyrektor ZDM na blisko rok przed zatrzymaniem urzędnika poinformował o niepokojących sygnałach pion do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Według Wiśniewskiego, policja zobowiązała dyrektora do zachowania poufności i powstrzymania się od działań mogących utrudnić śledztwo.

Wiśniewski twierdzi, że afera w ZDM to tylko pretekst, a za jego zwolnieniem kryją się przede wszystkim motywy polityczne.

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia

Filip Czekała

Olejniczak: chodziło o to, by pozbyć się Wiśniewskiego

Podobnego zdania jest Olejniczak. - Cała sprawa miała podłoże polityczne. Odwołanie mnie było niezbędne do tego, by pozbyć się Mariusza Wiśniewskiego. Ta decyzja nie ma nic wspólnego z naszymi działaniami czy naszymi zaniechaniami. To był tylko pretekst. W żaden sposób nie czuję się winny i nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby mnie odwołać z funkcji - mówi tvn24.pl.

W związku z tym, że nie zgadza się ze stawianymi wobec siebie zarzutami, postanowił powalczyć o przywrócenie na stanowisko. - Miałem 21 dni na złożenie takiego odwołania do sądu pracy i z tego uprawnienia skorzystałem. Uważam, że powody z których zostałem zwolniony z pracy są niesłuszne. Rozumiem, że prezydent Jaśkowiak ma na ten temat inne zdanie, ale od tego są sądy, żeby takie rzeczy rozstrzygać - mówi Krzysztof Olejniczak. 

Co ciekawe, w sądzie reprezentować go będą ci sami prawnicy, którzy skutecznie doprowadzili do powrotu do pracy innego odwołanego przez Jacka Jaśkowiaka dyrektora - Tomasza Lisieckiego z Zarządu Zieleni Miejskiej. Jak przyznaje Olejniczak, nie jest to przypadek.

- Czasu na odwołanie nie było dużo, musiałem szybko zorientować się na rynku. Rozmawiałem z różnymi prawnikami, wszyscy wskazywali, że sąd pracy i sprawa kodeksu pracy to dyscyplina dość wąska i wymagającą pewnego doświadczenia. Równolegle zadzwonił do mnie pan Lisiecki i polecił swoich prawników. Wybór był oczywisty - tłumaczy.

Jacek Jaśkowiak w rozmowie z Radiem Poznań przyznał, że nie jest pewien wygranej w sądzie. - W układzie sądów pracy ta ochrona pracownicza jest bardzo duża. Często się zdarza, że sądy przyjmują argumenty pracownika, natomiast uważam, że w tak rażących przypadkach nie można sobie pozwolić na zaniechania i brak decyzji - powiedział.

Po politycznym trzęsieniu ziemi ruszyła rozgrywka o władzę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po politycznym trzęsieniu ziemi ruszyła rozgrywka o władzę

Filip Czekała

Tomasz Lisiecki został odwołany z funkcji dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w maju 2021 roku. - Przyczyną jest utrata zaufania, wynikająca z negatywnej oceny kompetencji o charakterze interpersonalnym, jak również negatywna ocena gotowości do zarządzania zmianami w zakresie działalności ZZM. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w trybie zwykłym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak bez konieczności świadczenia pracy - mówiła "Gazecie Wyborczej" Joanna Żabierek, rzeczniczka prezydenta Poznania.

W grudniu 2023 roku sąd kazał przywrócić go do pracy. - Jacek Jaśkowiak unika go jak ognia. W kuluarach mówi się, że jeśli nie chcesz, żeby prezydent pojawił się na organizowanym przez ciebie wydarzeniu, powinieneś poprosić Jaśkowiaka o potwierdzenie spotkania i zaznaczyć, że dyrektor Lisiecki już potwierdził swoją obecność. Nieobecność Jaśkowiaka jest wtedy gwarantowana - mówi tvn24.pl jeden z działaczy Koalicji Obywatelskiej.

Z Poznania znikają stare drzewa. Dyrektor nie widzi dla nich miejsca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z Poznania znikają stare drzewa. Dyrektor nie widzi dla nich miejsca

Urzędnicy listy piszą

Po odwołaniu z funkcji dyrektora ZDM Krzysztofa Olejniczaka, w jego obronie stanęli pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych, którzy skierowali list do prezydenta oraz przewodniczącego rady miasta.

Uważają, że alarmując o korupcji w urzędzie dochował procedur, a jego zwolnienie może sprawić, że w przyszłości pracownicy w obawie przed zwolnieniami mogą nie zgłaszać nieprawidłowości.

"Według nas, naszemu Dyrektorowi Krzysztofowi Olejniczakowi należy się nagroda za godne pochwały zachowanie, a nie odwołanie ze stanowiska. W obecnej chwili przypominają nam się słowa nieodżałowanego profesora Władysława Bartoszewskiego: 'Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca'" - czytamy.

Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta

W drugim liście pracownicy ZDM sprzeciwiali się temu w jaki sposób prezydent mówi publicznie na ich temat.

Konkretnie chodzi o te wypowiedzi.

  • "Ubolewam, że cała dyskusja o przyszłości mojego zastępcy stała się publiczna. Sądzę, że temat nagłośnili sami pracownicy ZDM, którzy obawiają się zmian personalnych. Pewne układy mogły być dla nich wygodne".
  • "Mój zastępca i szef ZDM może przez swoje zaniechania lub błędy pozwolili na stworzenie tam 'mętnej wody'".

Jednak według autorów listu - najbardziej krzywdząca jest ta wypowiedź, w której Jaśkowiak nazywa podejrzanego o korupcję urzędnika "wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem". Sugerował również, że Adam A. był niedoceniany przez "swoich mniej pracowitych mniej inteligentnych szefów", co "doprowadziło go do takich działań".

Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI

- Te słowa zostały odebrane bardzo źle. Moi współpracownicy z Zarządu Dróg Miejskich zostali potraktowani w sposób po prostu niewyobrażalny. Nie mogę pojąć jak ktoś może w ten sposób mówić o swoich własnych współpracownikach i zarazem wygłaszać taką pochwałę cwaniactwa. To jest coś nieprawdopodobnego - komentuje Krzysztof Olejniczak.

Po otrzymaniu listu do Zarządu Dróg Miejskich dla uspokojenia nastrojów wysłana została zastępczyni prezydenta Natalia Weremczuk. Jak przekazują tvn24.pl urzędnicy, jej wizyta nie poprawiła tam nastrojów.

Korupcja w Zarządzie Dróg Miejskich

W lipcu 2025 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Poznaniu pięć osób. Wśród nich znalazło się czterech przedstawicieli firm deweloperskich, którzy mieli wręczać korzyści majątkowe oraz Adam A. - naczelnik w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mężczyźni w latach 2023-2025 mieli przekazać około 400 tysięcy złotych przebywającemu obecnie w areszcie naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wręczane korzyści majątkowe miały ułatwić realizację inwestycji budowlanych na terenie Poznania" - przekazywało CBA w komunikacie.

Jak informował Jacek Jaśkowiak, u podejrzanego o korupcję urzędnika znaleziono 700 tysięcy złotych oraz kosztowności.

Mariusz Wiśniewski po odwołaniu z funkcji zastępcy prezydenta ogłosił gotowość do startu w wyborach samorządowych.

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Poznań

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
METEO
Lech Janerka
"W tej chwili instynkt mi mówi: przestań. I przestanę"
Adam Michejda
Sam Altman
"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
BIZNES
Okno życia w Kartuzach
Noworodek pozostawiony w oknie życia. Chłopczyk trafił do szpitala
Trójmiasto
Projekt bez nazwy
Byliśmy na wiecach Magyara i Orbana. Czym się różniły?
Świat
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Woli
Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień
WARSZAWA
Negocjacje w Islamabadzie
Reuters: Iran przekazał swoje warunki
Świat
Mark Zuckerberg
Meta stanie przed sądem. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Tragiczny finał wyścigów konnych. "Umierają dla rozrywki i taniego zakładu"
EUROSPORT
imageTitle
Są przebłyski, ale wynik ciągle ucieka. Szubarczyk musi reagować
RELACJA
Balon spadł w ty rejonie
Pod Otwockiem spadł balon. Na miejscu pracuje policja
WARSZAWA
imageTitle
Kuriozum w kwalifikacjach. Przegrał frejma przez spóźnienie
EUROSPORT
Przymrozki, zetnie mróz
Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach
METEO
Kraków Airport lotnisko
"Nocni pasażerowie" poszukiwani. Lotnisko z nietypową ofertą pracy
BIZNES
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Atak nożem i śmierć czterolatki. Prokuratura w ujawnia ustalenia
Trójmiasto
Konwencja KO
Tusk: nie interesuje mnie, czy źródłem tych działań jest głupota, ruble czy zdrada
Polska
Statek kosmiczny Orion wykorzystywany przez NASA w programie Artemis
"Artemis to jest jeden duży, kolejny klocek"
METEO
Kampania wyborcza, Węgry
Węgry na zakręcie. To może pogrążyć Orbana
BIZNES
Klub ustalił tożsamość agresywnego pseudokibica
Nastolatek pobity i okradziony przed meczem. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Sponsor generalny PKOl-u - logo na siedzibie Centrum Olimpijskiego w Warszawie
Wabik na kibica. Co kryje się za tokenem?
Piotr Szostak, Łukasz Karusta
Autobus linii 800 do Kampinosu
Autobusy linii 800 wracają do Palmir. Dowiozą do muzeum i Kampinosu
WARSZAWA
Strzały padły między blokami
"Wyciągnął pistolet, oddał kilka strzałów". Nie żyje mężczyzna. Zatrzymania
Wrocław
imageTitle
Lewandowski zagra w derbach Barcelony? W Hiszpanii są pewni
EUROSPORT
Orlen stacja paliw cysterna
Spadają hurtowe ceny paliw. Orlen podał nowe stawki
BIZNES
Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego
Pokazali kontrowersyjny projekt Trumpa
Świat
imageTitle
Mbappe we krwi, w Realu oburzenie. "Rzut karny tutaj, jak i na Księżycu"
EUROSPORT
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. Ranni
WARSZAWA
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
METEO
Donald Trump
"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
BIZNES
Donald Trump
Trump: to będzie 99 procent sukcesu
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica