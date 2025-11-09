"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił

Andrzej Borowiak przekazał informacje o zdarzeniu w Pobiedziskach Źródło: TVN24

Około godziny 17 w niedzielę funkcjonariusze policji zostali wezwani przez mieszkańców jednego z domów w podpoznańskich Pobiedziskach. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Dlatego domownicy poprosili policjantów o pomoc.

Zaatakował nożem policjantkę

- Podczas interwencji agresywny mężczyzna zaatakował nożem policjantkę. Dźgnął ją w klatkę piersiową, gdzie ochroniła ją kamizelka kuloodporna, oraz w głowę. Jej partner użył broni służbowej i strzelił do napastnika - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. Na antenie TVN24 doprecyzował, że funkcjonariuszka została uderzona w tył głowy.

Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu. Miał 39 lat, pochodził z Gniezna.

Ranna policjantka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podał na antenie TVN24 Borowiak, najprawdopodobniej jeszcze w niedzielę zostanie wypisana.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Na miejscu jest nie tylko prokurator, ale także zespoły kontrolne z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji, jak przekazał oficer prasowy wielkopolskiej policji.