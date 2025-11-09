Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił

Incydent w Pobiedziskach
Andrzej Borowiak przekazał informacje o zdarzeniu w Pobiedziskach
Źródło: TVN24
Policjanci przyjechali do zgłoszenia o agresywnym mężczyźnie. Podczas interwencji zaatakował on nożem policjantkę. Jej partner użył służbowej broni, padł śmiertelny strzał.

Około godziny 17 w niedzielę funkcjonariusze policji zostali wezwani przez mieszkańców jednego z domów w podpoznańskich Pobiedziskach. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Dlatego domownicy poprosili policjantów o pomoc.

Incydent w Pobiedziskach
Incydent w Pobiedziskach
Incydent w Pobiedziskach
Źródło: KWP Poznań
Incydent w Pobiedziskach
Incydent w Pobiedziskach
Źródło: KWP Poznań
Incydent w Pobiedziskach
Incydent w Pobiedziskach
Źródło: KWP Poznań

Zaatakował nożem policjantkę

- Podczas interwencji agresywny mężczyzna zaatakował nożem policjantkę. Dźgnął ją w klatkę piersiową, gdzie ochroniła ją kamizelka kuloodporna, oraz w głowę. Jej partner użył broni służbowej i strzelił do napastnika - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. Na antenie TVN24 doprecyzował, że funkcjonariuszka została uderzona w tył głowy.

Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu. Miał 39 lat, pochodził z Gniezna.

Ranna policjantka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podał na antenie TVN24 Borowiak, najprawdopodobniej jeszcze w niedzielę zostanie wypisana.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Na miejscu jest nie tylko prokurator, ale także zespoły kontrolne z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji, jak przekazał oficer prasowy wielkopolskiej policji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia
Włamał się do muzeum, ukradł pieniądze z datków
Łódź

Autorka/Autor: fil/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

Udostępnij:
TAGI:
województwo wielkopolskieWielkopolskaPolicjaPrzestępstwaPrzemocKomenda Główna Policji
Czytaj także:
Zderzenie pociągów na Słowacji
Kolizja pociągów na Słowacji, kilkadziesiąt osób rannych
Świat
imageTitle
Pasjonujący mecz w Vigo. Lewandowski z dwoma golami
NA ŻYWO
imageTitle
Szokujący wynik na mundialu. Tylu goli jeszcze nie było
Najnowsze
Mgła, zimno, noc
Nocą w tych miejscach może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega
METEO
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
imageTitle
Fatalny dzień kadrowiczów. Znów uraz czołowego gracza
EUROSPORT
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chciał zostać rzeźnikiem, a został świętą krową"
Polska
imageTitle
Pogoń ostrzeliwała bramkę Jagiellonii, a na koniec dostała cios od 17-latka
EUROSPORT
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start w historii. Potężna rakieta od Jeffa Bezosa w gotowości
METEO
Sławomir Mentzen
Mentzen ostro o Kaczyńskim: jest chamem
Polska
imageTitle
Jednostronny hit. Jubileusz Guardioli uczczony w wielkim stylu
EUROSPORT
imageTitle
Skandaliczne słowa Sabalenki po finale
EUROSPORT
imageTitle
Zderzenie głowami, krew i cztery gole. W tym meczu dużo się działo
EUROSPORT
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
METEO
Potrącił policjanta, padły strzały
13 kilometrów pościgu, ranny policjant i strzały
Kraków
Kampania wyborcza 2023, od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek
Spotkanie u Ziobry i "propozycja skorzystania". Będzie zawiadomienie
Polska
imageTitle
Polak rozpoczął karierę na zapleczu NBA. Tata będzie dumny
EUROSPORT
imageTitle
Bezradny Real. Królewscy stracili punkty w derbach
EUROSPORT
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
METEO
Projekt wGotowości
Ruszają dobrowolne szkolenia MON. Łatwo się zapisać
Polska
Dariusz Paczusko jest ostatnim powiernikiem dziejów traktorsów
Ścigali się ciągnikami, imprezowali wiele dni. Po latach stali się legendą
Tomasz Mikulicz
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
imageTitle
Zażegnał chwilowe kłopoty. Otwarcie ATP Finals dla Alcaraza
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Trump "z góry dziękuje" Łukaszence
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
METEO
imageTitle
Kompromitacja i gwizdy. Ostatnia drużyna ligi pogrążyła Legię
EUROSPORT
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Derbowy thriller w Trójmieście. Arka wygrywa po latach niemocy
EUROSPORT
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica