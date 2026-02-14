Logo strona główna
Poznań

Zginął od ciosów nożem. Dowody wskazały na partnerkę zmarłego

Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Kalisz (Wielkopolska)
Źródło: Google Earth
Interwencja policji w centrum Kalisza (woj. wielkopolskie) zakończyła się zatrzymaniem 46-latki podejrzanej o zabójstwo partnera. Początkowo kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że mężczyzna miał zostać pobity przez kogoś innego. Materiał dowodowy podważył jej wersję.

W czwartek rano policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok mężczyzny w jednym z mieszkań przy ulicy Parkowej w centrum Kalisza. Przebywająca na miejscu kobieta przekazała funkcjonariuszom, że dzień wcześniej 49-latek wrócił do domu i twierdził, że został pobity, jednak nie chciał wzywać pomocy. Rano 46-latka zauważyła, że mężczyzna nie daje oznak życia.

O sprawie powiadomiono Prokuraturę Rejonową w Kaliszu. Pod nadzorem prokuratora funkcjonariusze przez kilkanaście godzin zabezpieczali dowody i przeprowadzali oględziny. W ramach śledztwa wykonano także sekcję zwłok oraz badania śladów krwi z użyciem skanowania 3D. Dowody podważały wersję przedstawianą przez partnerkę mężczyzny.

W piątek prokurator przeprowadził na miejscu zdarzenia eksperyment procesowy z udziałem kobiety.

Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Źródło: KMP Kalisz

Partnerka z zarzutem zabójstwa

46-latka została zatrzymana i przesłuchana w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu. "Zebrany materiał dowodowy, dał prokuratorowi podstawy do przedstawienia kobiecie zarzutu" - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Kaliszu.

Prokurator ustalił, że kobieta, podczas kłótni, zaatakowała partnera nożem kuchennym. Zadane ciosy doprowadziły do jego śmierci. Według śledczych, kobieta zaraz po zdarzeniu próbowała zatrzeć ślady.

Podejrzana przyznała się do stawianego jej zarzutu, złożyła wyjaśnienia, które - jak przekazał Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim - będą weryfikowane na dalszym etapie postępowania.

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kaliszu zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na trzy miesiące. Kobiecie może grozić od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia.

pc

TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska/b

Udostępnij:
Tagi:
Czytaj także:
