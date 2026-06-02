Pożar pod Swarzędzem
Jak przekazał Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze wpłynęło z monitoringu przeciwpożarowego.
- Pali się fragment hali Centrum Logistycznego CLIP i panele fotowoltaiczne. W pobliżu jest też bank energii. To jest duża hala. Strażacy chcą teraz opanować sytuację, by ogień się nie rozprzestrzeniał - przekazał rzecznik.
Wcześniej dyżurny KW PSP w Poznaniu poinformował, że na miejscu pracuje 21 zastępów straży. Nie ma osób poszkodowanych.
