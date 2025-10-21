Seniorka uciekła przed rodziną do lasu. "Pozbawili kobietę wolności i dokonali rozboju"

Seniorka uciekła do lasu przed rodziną Źródło: TVN24

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego znaleźli w lesie w gminie Sośnie 72-latkę. Zgłoszenie otrzymali w sobotę przed północą. Pod numer 112 zadzwoniła sama poszkodowana. Z jej relacji wynikało, że uciekła do lasu, bo była wcześniej przetrzymywana przez najbliższą rodzinę w swoim własnym domu. Stało się to wbrew jej woli.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. W czasie dojazdu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z 72-latką, która przekazywała informacje o swoim położeniu - przekazała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Kiedy funkcjonariusze dotarli do kobiety, ta była roztrzęsiona, wychłodzona i miała widoczne obrażenia ciała. Policjanci udzielili seniorce pierwszej pomocy. Potem przekazali ją pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn Źródło: Wielkopolska policja

Zatrzymano dwóch mężczyzn

- W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali 49-letniego i 22-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego - ojca i syna. Z ustaleń wynika, że mężczyźni wspólnie i w porozumieniu przez kilkanaście godzin pozbawili kobietę wolności oraz dokonali rozboju - poinformowała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że mężczyźni pozbawili seniorkę gotówki. Nie wskazują dokładnej kwoty.

Prokurator zawnioskował o areszt tymczasowy Źródło: Wielkopolska policja

Podejrzani podczas zatrzymania byli nietrzeźwi i wulgarni. Nie podporządkowywali się też poleceniom policjantów. - Zostali obezwładnieni, zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań. Na miejscu zdarzenia ekipa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady kryminalistyczne - dodała Golińska-Jurasz.

Postępowanie nadzoruje prokurator. - Te osoby odpowiedzą za rozbój. Grozi im nawet do 15 pozbawienia wolności, więc to poważna sprawa - mówił nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Zatrzymano dwóch mężczyzn. Trafili do aresztu Źródło: TVN24

