Schował się przed policją w nietypowym miejscu. I tak go znaleźli

Do zdarzenia doszło w Drezdenku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Kreatywność osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zdaje się być nieograniczona - mówi st. asp. Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich i wylicza: - Policjanci wyciągali już poszukiwanych z kanap czy szafek pod zlewami. Pod kanapą zdarzyło nam się też znaleźć klapę, przez którą prowadziło przejście do plantacji konopi w piwnicy.

W innych częściach Polski zdarzało się, że ktoś chował się w ścianie czy w polu rzepaku. 39-latkowi z gminy Drezdenko też nie można odmówić fantazji.

"Najwyraźniej myślał, że to będzie skuteczna kryjówka"

Mężczyzna został skazany za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. We wtorek (23 września) policjanci mieli doprowadzić mężczyznę do zakładu karnego. Ustalili, gdzie powinien przebywać i odwiedzili to miejsce. Jednak, gdy zapukali do drzwi, wszystko wskazywało na to, że to jednak fałszywy trop.

- Czujność i przysłowiowy „policyjny nos” i tym razem nie zawiódł. Policjanci sprawdzili dokładnie cały budynek. Okazało się, że poszukiwany 39-latek ukrył się na strychu w klatce dla gołębi. Najwyraźniej myślał, że to będzie skuteczna kryjówka. Kiedy zobaczył policjantów "jeszcze poderwał się do ucieczki", ale nie udało się i został zatrzymany - relacjonuje nam młodszy aspirant Bartos.

39-latka przewieziono najpierw do komendy, a w środę trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Jak informuje policja, dodatkowo mężczyzna odpowie również za posiadanie narkotyków oraz krajanki tytoniowej bez znaków akcyzy. Rzeczy te znaleziono przy 39-latku podczas przeszukania.