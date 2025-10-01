Logo strona główna
Poznań

Impreza techno w lesie. Mieszkańcy poprosili o pomoc policję

Policjanci interweniowali podczas imprezy
Szamotuły
Źródło: Google Earth
Przez dwie noce mieszkańcy miejscowości Chrusty (woj. wielkopolskie) musieli znosić głośną muzykę techno. Po licznych zgłoszeniach od mieszkańców sprawą zajęła się policja. Okazało się, że na prywatnej działce w lesie zorganizowano imprezę nawet dla 200 osób.

Policjanci z Szamotuł dwukrotnie interweniowali w miejscowości Chrusty pod Poznaniem. Najpierw w nocy 26 września, potem 27. Powód: głośna muzyka w nocy dobiegająca z okolicznego lasu. "Skoro ludzie nie mogli spać, to zwierzęta w lesie musiały oszaleć" - mówił jeden z czytelników portalu eszamotuly.pl, który informował o tym incydencie.

Funkcjonariusze otrzymali liczne zgłoszenia dotyczące zakłócania ciszy nocnej. Co ustalili na miejscu? - Na terenie jednej z działek znajdowało się około 80 osób, a z ustawionej tam prowizorycznej sceny puszczano muzykę. Ustalono, że teren został wynajęty przez mieszkańca Poznania na kilka dni w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej przewidzianej dla około 200 uczestników - poinformowała st. asp. Sandra Chuda, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szamotułach.

Co prawda organizator miał się zobowiązać do ściszenia muzyki, mimo to policjanci wciąż otrzymywali zgłoszenia dotyczące zakłócania nocnego spoczynku. Organizator imprezy musi się liczyć z możliwymi konsekwencjami.

- Policjanci przygotowują wniosek o ukaranie do sądu. Będzie on dotyczył zakłócania nocnego spoczynku. Pierwszych świadków już przesłuchano. Czekają nas jeszcze czynności z kolejnymi osobami - powiedziała policjantka.

W mediach społecznościowych można znaleźć archiwalne już zaproszenie na wydarzenie, podczas którego miała być grana muzyka techno w plenerze. Początkowo miejsce imprezy wyznaczono nad Strzeszynkiem w Poznaniu. Potem zmieniono lokalizację na Chrusty.

Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"

Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"

Aleksandra Arendt-Czekała
Ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. "To będzie kropka nad i"

Ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. "To będzie kropka nad i"

Dodatkowe patrole

- Impreza odbywała się na terenie prywatnym za zgodą właściciela działki, a liczba uczestników nie przekroczyła limitu określonego w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym przypadku wykroczenie dotyczyło więc zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego - przekazała starsza aspirant Chuda.

Impreza miała potrwać od 26 do 29 września. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, wyznaczono dodatkowe patrole policji, w tym patrol z psem do wyszukiwania zapachu narkotyków. Z kolei Straż Leśna sprawdziła, czy mogło dojść do jeszcze jakiś naruszeń.

- Dzięki zgłoszeniom mieszkańców i podjętym działaniom policji, udało się doprowadzić do ściszenia muzyki. Policjanci dokonali również przeszukania terenu pod kątem posiadania środków odurzających i psychotropowych. W wyniku działań zabezpieczono nielegalne substancje i zatrzymano 5 osób podejrzewanych o posiadanie narkotyków - poinformowała rzeczniczka policji.

Wiadomo, że spośród tych pięciu zatrzymanych osób, trzy przesłuchano w charakterze świadka, a dwie usłyszały zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Impreza zakończyła się ostatecznie 28 września.

Ryk silników burzy spokój najmniejszego w Polsce parku narodowego

Ryk silników burzy spokój najmniejszego w Polsce parku narodowego

Bartłomiej Plewnia
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu

Polska

Będzie wniosek do sądu?

Jak przekazała policja, organizator przedsięwzięcia musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami prawnymi.

- Policjanci przesłuchali świadków oraz zbierają materiały dowodowe w celu skierowania wniosku o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny - przekazała Chuda.

Wniosek jeszcze nie został skierowany do sądu, bo zaplanowane są kolejne przesłuchania świadków.

Impreza techno na obszarze Natura 2000

To nie pierwsza impreza tego typu w Polsce. W 2024 roku od piątku (6 września) do niedzieli (8 września) na wyspie Karsibór (woj. zachodniopomorskie) zorganizowano niemiecki festiwal "Achterland". Na terenie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie i społecznego rezerwatu Karsiborska Kępa, które należą do obszaru Natura 2000, podlegającego specjalnej ochronie, rozbito miasteczko namiotowe i grano muzykę techno przez trzy dni.

Magistrat poinformowano jedynie, że będzie to impreza "o charakterze rodzinnym". Urzędnik nie dał się zwieść, w dniu wydarzenia poszedł na wizję lokalną. O swoich wątpliwościach co do rzeczywistego charakteru wydarzenia poinformował policję.

W trakcie trwania festiwalu policjanci interweniowali 10 razy w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Skierowano także dwa wnioski do sądu o ukaranie.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Szamotuły

