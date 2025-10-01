Impreza techno w lesie. Mieszkańcy poprosili o pomoc policję

Szamotuły Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Szamotuł dwukrotnie interweniowali w miejscowości Chrusty pod Poznaniem. Najpierw w nocy 26 września, potem 27. Powód: głośna muzyka w nocy dobiegająca z okolicznego lasu. "Skoro ludzie nie mogli spać, to zwierzęta w lesie musiały oszaleć" - mówił jeden z czytelników portalu eszamotuly.pl, który informował o tym incydencie.

Funkcjonariusze otrzymali liczne zgłoszenia dotyczące zakłócania ciszy nocnej. Co ustalili na miejscu? - Na terenie jednej z działek znajdowało się około 80 osób, a z ustawionej tam prowizorycznej sceny puszczano muzykę. Ustalono, że teren został wynajęty przez mieszkańca Poznania na kilka dni w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej przewidzianej dla około 200 uczestników - poinformowała st. asp. Sandra Chuda, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szamotułach.

Co prawda organizator miał się zobowiązać do ściszenia muzyki, mimo to policjanci wciąż otrzymywali zgłoszenia dotyczące zakłócania nocnego spoczynku. Organizator imprezy musi się liczyć z możliwymi konsekwencjami.

- Policjanci przygotowują wniosek o ukaranie do sądu. Będzie on dotyczył zakłócania nocnego spoczynku. Pierwszych świadków już przesłuchano. Czekają nas jeszcze czynności z kolejnymi osobami - powiedziała policjantka.

W mediach społecznościowych można znaleźć archiwalne już zaproszenie na wydarzenie, podczas którego miała być grana muzyka techno w plenerze. Początkowo miejsce imprezy wyznaczono nad Strzeszynkiem w Poznaniu. Potem zmieniono lokalizację na Chrusty.

Dodatkowe patrole

- Impreza odbywała się na terenie prywatnym za zgodą właściciela działki, a liczba uczestników nie przekroczyła limitu określonego w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym przypadku wykroczenie dotyczyło więc zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego - przekazała starsza aspirant Chuda.

Impreza miała potrwać od 26 do 29 września. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa, wyznaczono dodatkowe patrole policji, w tym patrol z psem do wyszukiwania zapachu narkotyków. Z kolei Straż Leśna sprawdziła, czy mogło dojść do jeszcze jakiś naruszeń.

- Dzięki zgłoszeniom mieszkańców i podjętym działaniom policji, udało się doprowadzić do ściszenia muzyki. Policjanci dokonali również przeszukania terenu pod kątem posiadania środków odurzających i psychotropowych. W wyniku działań zabezpieczono nielegalne substancje i zatrzymano 5 osób podejrzewanych o posiadanie narkotyków - poinformowała rzeczniczka policji.

Wiadomo, że spośród tych pięciu zatrzymanych osób, trzy przesłuchano w charakterze świadka, a dwie usłyszały zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Impreza zakończyła się ostatecznie 28 września.

Będzie wniosek do sądu?

Jak przekazała policja, organizator przedsięwzięcia musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami prawnymi.

- Policjanci przesłuchali świadków oraz zbierają materiały dowodowe w celu skierowania wniosku o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny - przekazała Chuda.

Wniosek jeszcze nie został skierowany do sądu, bo zaplanowane są kolejne przesłuchania świadków.

Impreza techno na obszarze Natura 2000

To nie pierwsza impreza tego typu w Polsce. W 2024 roku od piątku (6 września) do niedzieli (8 września) na wyspie Karsibór (woj. zachodniopomorskie) zorganizowano niemiecki festiwal "Achterland". Na terenie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie i społecznego rezerwatu Karsiborska Kępa, które należą do obszaru Natura 2000, podlegającego specjalnej ochronie, rozbito miasteczko namiotowe i grano muzykę techno przez trzy dni.

Magistrat poinformowano jedynie, że będzie to impreza "o charakterze rodzinnym". Urzędnik nie dał się zwieść, w dniu wydarzenia poszedł na wizję lokalną. O swoich wątpliwościach co do rzeczywistego charakteru wydarzenia poinformował policję.

W trakcie trwania festiwalu policjanci interweniowali 10 razy w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Skierowano także dwa wnioski do sądu o ukaranie.